2006 hat der Baye­ri­sche Land­tag die Ein­füh­rung eines „Tags der Fran­ken“ beschlos­sen. Seit­dem wird die­ser Tag am ersten Juli-Wochen­en­de gefei­ert und abwech­selnd von einem der drei frän­ki­schen Bezir­ke aus­ge­rich­tet. Er soll die viel­fäl­ti­ge Land­schaft, Geschich­te und Gegen­wart der frän­ki­schen Regi­on deut­lich machen und das Bewusst­sein für das inno­va­ti­ve Poten­zi­al Fran­kens stär­ken. 2023 ist der Bezirk Mit­tel­fran­ken wie­der mit der Orga­ni­sa­ti­on an der Rei­he: Er hat die Ver­an­stal­tung unter das Mot­to „Jung in Fran­ken“ gestellt – und am kom­men­den Sonn­tag, den 2. Juli, ist es dann end­lich soweit!

Den Fest­tag wird der Bezirk Mit­tel­fran­ken in Koope­ra­ti­on mit der Stadt Bad Winds­heim durch­füh­ren und in sei­nem Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um in Bad Winds­heim fei­ern. Gleich­zei­tig fin­det auf dem Stadt­ge­biet auch das Kilia­ni-Alt­stadt­fest statt. Der Fest­tag star­tet mit einem öku­me­ni­schen Got­tes­dienst um 9.00 Uhr und anschlie­ßen­dem offi­zi­el­len, öffent­li­chen Fest­akt mit Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder am Muse­ums­dorf­platz in der Bau­grup­pe West. Danach erwar­tet die klei­nen und gro­ßen Besu­che­rin­nen und Besu­cher ein bun­tes Ver­an­stal­tungs­pro­gramm mit Schwer­punkt auf Jugend und Kind­heit. Bezirk­li­che Ein­rich­tun­gen, frän­ki­sche Ver­ei­ne, Grup­pen und Insti­tu­tio­nen infor­mie­ren über ihre Arbeit und sofern vor­han­den, auch über ihre Kin­der- und Jugend­pro­jek­te. Die Aus­stel­lung „Weißt Du noch?“ wid­met sich der „Kind­heit und Jugend in Fran­ken“. Auf der Haupt­büh­ne prä­sen­tie­ren sich unter ande­rem David Saam und sei­ne Band „Box­ga­lopp“ mit ihrem Kin­der­pro­gramm „Hob­ba­di­höh“ oder die Kapel­le Bom­hard. Der Bezirks­ju­gend­ring Mit­tel­fran­ken klinkt sich mit sei­nem „Tag der Jugend­ar­beit“ und zahl­rei­chen Unter­aus­stel­lern ein. Die Popu­lar­mu­sik­be­ra­tung Pop! Rot-Weiß bespielt gemein­sam mit dem Bad Winds­hei­mer Wein­turm Open Air eine Neben­büh­ne mit regio­na­len Bands. Übers gesam­te Muse­ums­ge­län­de ver­tei­len sich die unter­schied­lich­sten Info- und Mit­mach­sta­tio­nen, Lesun­gen und Thea­ter­ein­la­gen. Abge­run­det wird das abwechs­lungs­rei­che Pro­gramm von zahl­rei­chen Handwerker‑, Musik‑, Tracht- und Tanzvorführungen.

Der Ein­tritt ist frei! Pro­gramm, Gelän­de­plan und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Anrei­se etc. unter: www​.tagd​er​fran​ken​.de

Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung „Weißt Du noch?“:

„‚Weißt Du noch?‘ Kind­heit und Jugend in Franken“

Wan­der­aus­stel­lung zum „Tag der Franken“

Am 2. Juli 2023 fin­det der „Tag der Fran­ken“ in Bad Winds­heim statt. Das dies­jäh­ri­ge Mot­to „Jung in Fran­ken“ wur­de zugleich als Über­the­ma für die von der Bezirks­hei­mat­pfle­ge des Bezirks Mit­tel­fran­ken kon­zi­pier­te Wan­der­aus­stel­lung gewählt. Im Vor­feld die­ser Aus­stel­lung waren die Men­schen aus Mit­tel­fran­ken des­halb dazu auf­ge­ru­fen, eben jene Erin­ne­run­gen an ihre Kind­heit und Jugend mit­zu­tei­len. Das Ergeb­nis waren zahl­rei­che Tex­te, münd­li­che Berich­te, Foto­gra­fien oder auch Objek­te. Die Viel­zahl der Ein­sen­dun­gen mach­te deut­lich, dass alles einem Wan­del unter­wor­fen ist – ganz egal ob Schul­zeit, Wohn­ver­hält­nis­se oder Frei­zeit­ver­gnü­gun­gen. Die­ser Wan­del ist wie­der­um eng mit gesell­schaft­li­chen Umbrü­chen und histo­ri­schen Ereig­nis­sen ver­bun­den. Was bleibt und Gene­ra­tio­nen somit ver­bin­det, ist die Erin­ne­rung an die gute oder auch weni­ger gute alte Zeit.

Eine Aus­wahl die­ser Erin­ne­run­gen, ein­ge­bet­tet in chro­no­lo­gisch auf­ge­bau­te The­men­mo­du­le, gewährt ganz per­sön­li­che Ein­blicke in den Lebens­all­tag ver­gan­ge­ner Tage. Die Besu­cher und Besu­che­rin­nen der Aus­stel­lung sind zudem dazu auf­ge­ru­fen, ihre indi­vi­du­el­len Erin­ne­run­gen zu tei­len. So liegt etwa ein „Schul­buch“ bereit, das dar­auf war­tet, beschrie­ben zu wer­den und eine „Erin­ne­rungs­wand“ darf mit­tels zahl­rei­cher Fotos selbst gestal­tet wer­den. Mit­ma­chen ist also aus­drück­lich erwünscht und noch bis zum 3. Sep­tem­ber 2023 im Ober­ge­schoss der Aus­stel­lungs­scheu­ne aus Betz­manns­dorf im Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um des Bezirks Mit­tel­fran­ken in Bad Winds­heim möglich.

Übri­gens: Die Aus­stel­lung kann kosten­los aus­ge­lie­hen wer­den! Inter­es­sier­te wen­den sich bit­te an die Bezirks­hei­mat­pfle­ge des Bezirks Mit­tel­fran­ken unter 0981/4664–50002 oder per Mail an bezirksheimatpflege@​bezirk-​mittelfranken.​de.