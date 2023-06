Am Sonn­tag den 02.07.2023 bestrei­ten die Her­zo Rhi­nos Seni­ors ihr vier­tes Heim­spiel der Sai­son. Mit den Neu­markt Wol­ves ist der aktu­el­le Tabel­len­füh­rer zu Gast auf dem Rhi­nos Field. Die Wol­ves kom­men mit einer Nie­der­la­ge aus ihrem Spiel gegen die Ans­bach Grizz­lies im Gepäck an den Wei­hers­bach, wohin­ge­gen die Rhi­nos ihr letz­tes Spiel gegen die Lands­hut Black Knights für sich ent­schei­den konn­ten. Die Fans kön­nen in jedem Fall ein span­nen­des Spiel erwarten.

Durch eine Bilanz von 5 Spie­len und einer Nie­der­la­ge gehen die Wol­ves als Favo­rit in die Begeg­nung am kom­men­den Sonn­tag. Bis zu ihrer Nie­der­la­ge am Sonn­tag vor zwei Wochen führ­ten sie noch die Tabel­le der Lan­des­li­ga Grup­pe 2 unge­schla­gen an. Mit Sicher­heit wird das der Moti­va­ti­on der Mann­schaft aus Neu­markt kei­nen Abbruch tun.

Auf der ande­ren Sei­te haben die Her­zo Rhi­nos im ver­gan­ge­nen Spiel gegen die Lands­hut Black Knights gezeigt, dass mit ihnen gemein­sam mit der Unter­stüt­zung ihrer Fans auf ihrem Home­field zu rech­nen ist. Sowohl die Offen­se, als auch die Defen­se der Nas­hör­ner sorg­ten immer wie­der für Big Plays. An die­se Lei­stung will das Team am Sonn­tag anknüp­fen und sich für die 3:23 Nie­der­la­ge im Hin­spiel revanchieren.

Aktu­ell ste­hen die Rhi­nos mit einer Bilanz von 4 Sie­gen und drei Nie­der­la­gen auf dem zwei­ten Platz der Tabel­le der Lan­des­li­ga Grup­pe 2 und könn­ten die­sen Platz mit einem Sieg wei­ter festi­gen. Dafür braucht es aller­dings eine geschlos­se­ne Mann­schafts­lei­stung, ähn­lich der, die das Team beim letz­ten Heim­spiel gezeigt hat. Es wird span­nend sein zu sehen, wie sich bei­de Mann­schaf­ten im Ver­lauf der Sea­son ent­wickelt haben und wer sich bes­ser auf den jewei­li­gen Geg­ner ein­stel­len kann. Die Rhi­nos haben die spiel­freie Woche genutzt um noch­mal aus­gie­big an den Fein­hei­ten zu arbei­ten und so best­mög­lich vor­be­rei­tet in das Spiel zu gehen.

Wie gewohnt öff­nen die Tore des Rhi­nos Field bereits um 13:30 Uhr und es sind aus­rei­chend Tickets an der Tages­kas­se vor­han­den. Die zahl­rei­chen Hel­fer ver­sor­gen die Zuschau­er mit küh­len Geträn­ken und Brat­wür­sten vom Grill. Kick­off zum Spiel ist um 15:00 Uhr. Die Rhi­nos hof­fen wie­der auf die Unter­stüt­zung zahl­rei­cher Fans.