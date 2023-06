Infos/​Anmeldung: Pfarrer.​Martin.​Kuehn@​web.​de

91301 Forch­heim, Schleif­weg 3, Tel. 09191–7941433

Als Bus-fah­ren­der Pfar­rer i.R. ermög­li­che ich Begeg­nun­gen in Zusam­men­ar­beit mit Kir­chen­ge­mein­den + CVJM. Über­schüs­se gehen an Mis­si­ons­wer­ke (CVJM, ERF, Mar­bur­ger Medi­en…). Recht­zei­tig vor Rei­se­be­ginn gibt‚s den Info-Brief mit Teil­neh­mer­li­ste (Ein­ver­ständ­nis hier­mit vor­aus­ge­setzt – ein öko­log. Bei­trag zwecks Anfahr-Gemein­schaf­ten) und Abfahrts­or­te/-zei­ten. Rei­se­rück­tritts­ver­si­che­rung (RRV) wird empfohlen/​kann ver­mit­telt wer­den bei Han­se­Mer­kur! Wei­te­re christ­li­che Rei­sen unter www​.erf​.de/​R​e​i​sen „ent­decken“

Rei­sen für jedermann

29.8/7.9. Ita­li­en: Gar­da­see & Ligurien

16.9. Ber­lin: „Marsch-für-das-Leben“ (Bus: FO, BT, MüB)

6.–8.10. Wan­dern im Fran­ken­wald: Selbitz

12./18.10. „Erin­nern“: Breslau-Auschwitz-Krakow

29.10/5.11. Isra­el: Land der Bibel, der Gegen­sät­ze & Faszination

Bus­rei­se Ita­li­en: „Gar­da­see & Ligurien“

29.8.–7.9. 2023 (Som­mer­fe­ri­en)

eine preis­gün­sti­ge 10-Tage-Rei­se in den Süden nach Ita­li­en zum Baden, Erho­len, Besich­ti­gen, Wan­dern… mit Strand-Hotels und loh­nens­wer­ten Ausflugs-Angeboten…

Di.29.8. Bus-Abf. in FO, Grä­fen­berg, HEB, N, M, GAP nach Süd­ti­rol: Bri­xen – wei­ter ins ***Park Hotel Jolan­da, San Zeno di Mon­tagna (nahe Gar­da­see): 4x Ü/HP

Mi/​Fr. Zeit zum Baden + Erho­len, Gesprächs­run­den Sin­gen, Spie­len und Wandern…

Halb­ta­ges­aus­flü­ge: Tri­ent-Mon­te Bon­do­ne und Castel­lo Scaligero-Malcesine

Sa.2.9. Arri­vi­der­ci Gar­da­see: auf westl. Ufer­stra­ße, durch die Po-Ebe­ne in die Lom­bar­dei nach Cre­mo­na: male­ri­sche Alt­stadt mit Tor­raz­zo, Dom, Bap­ti­ste­ri­um, Palaz­zo Comu, San Petro al Po, Piaz­za Roma, Affai­ta­ti-Palst mit Stra­di­va­ri-Muse­um… wei­ter an die Rivie­ra di Ponen­te nach Tag­gia: ***Hotel Arma Tag­gia: 4x Ü/HP (Früh­stücks­b­ufett, 3‑Gang-Menu)

So./Di. Baden, Erho­len, Wan­dern (zur mit­tel­al­terl. Alstadt, Klo­ster­kir­che), Gottesd./Andacht und Aus­flü­ge: Alben­ga (alter­tüml. Stadt, Stadt­mau­er, Tür­me alter Adels­pa­lä­ste, roman. Kathe­dra­le, röm. Schiffs­mu­se­um) – See­bad Alas­sio (Sandstrand/​Promenade, Kap Mele…) und San Remo (Win­ter­kur­ort, von Ber­gen umschlos­se­ne Bucht, Alt­stadt­häu­ser, enge Gas­sen, Stie­gen, in d. Neu­stadt Dom San Siro, Pal­men-Pro­me­na­de, Schwe­be­bahn z. Mon­te Bignone)

Mi.6.9. Arri­vi­der­ci Ligu­ri­en: über Genua (Mar­mor­pa­lä­ste, enge stei­le Alt­stadt­gas­sen, Teat­ro Car­lo Feli­ce, , Kathe­dra­le San Loren­zo, nach St.Vito Negrar b.Verona: 1x Ü/HP

Do. 7.9. Heim­rei­se über Süd­ti­rol mit Halt in Schwaz/​Tirol

Mit dabei: Pfr. Ger­hard Metz­ger , Ev. Kg. Alten­sit­ten­bach, 91217 Hers­bruck (Tel. 09151–862920)

Emp­fohl. Bus­fahr­ten, Pro­gramm, zT Ein­trit­te, 9x Ü/HP in ***Hotels pro Per­son im DZ € 975

Kosten­bei­trag: Zuschlä­ge: EZ +€ 200, Rei­se­rück­tritts­ver­si­che­rung 3,1% v. Rei­se­preis +€ 30/35 –

(Kin­der im) Mehr­bett-Zi. auf Anfrage

Öku­me­ni­scher Ober­fran­ken-Bus zum „Marsch für das Leben“ in Berlin

16. Sep­tem­ber 2023

„Ja zum Leben – für ein Euro­pa ohne Abtreibung+Euthanasie! Kei­ne Selek­ti­on von Men­schen mit Behin­de­rung!“ Gegen Unrecht durch Töten im Mut­ter­leib und im Alter ste­hen Men­schen aus ganz Deutsch­land auf. Sei dabei! www​.marsch​-fuer​-das​-leben​.de. 13h Kund­ge­bung (Bun­des­kanz­ler­amt) – Schwei­ge-Marsch – ökum. Got­tes­dienst – freie Zeit. Rück­fahrt ca. 21 Uhr. Kosten­bei­trag pro Erw. € 30 – Jgdl/​Kids

Frei! Abfahrts­or­te/-zei­ten: 5 h Forch­heim (St. Johan­nis-Kir­che) – 5:15 h EBS (DM-Markt) – 5:25 h Hlg.stadt (Bür­ger­haus) – 6.20 h BT (Ober­fran­ken­hal­le) – 7 h Münch­berg (A9-Rast­hof Mc Donald). Wei­te­re Zustie­ge nur nach Absprache!

6.–8.Okt. Wan­dern im Frankenwald

frü­her Jahr­zehn­te­lang „Män­ner-Wan­dern“ – jetzt Wandern/​Begeg­nen für jeder­man­n/-frau!

Fr. 6.10. Bahn-/Pkw-Anrei­se vorm./nachm. nach Sel­bitz zum CJM-Wald­heim am Wil­den­berg neben der Kom­mu­ni­tät Chri­stus­bru­der­schaft: 2x Ü/VP

für Früh-Fah­rer mög­lich: Müh­len­weg an der Rodach (17 km, 4–5 Std.)

Sa. 7.10. „Höl­len­tal“ mit König David, Hir­schen­sprung, Lich­ten­berg… früh+abends Stun­den­ge­bet in der Kapel­le des evang. Ordens

So. 8.10. Got­tes­dienst – Wan­dern im Thiemitz-Tal

Kosten: für 2x Ü im Selbst­ver­sor­ger-Haus € 30, antei­lig: (Selbst-)Verpflegung, Fahrtkosten

12.–18.10. Bus­rei­se „Erin­nern auf dem Weg in die Zukunft“

Bres­lau-Ausch­witz-Kra­kow – Gott-sei-Dank: bereits aus­ge­bucht – auf Warteliste ?!

mit Lie­der­ma­cher & Theo­lo­gen Chri­stoph Zehen­d­ner (Trie­fen­stein) und Tho­mas Bren­del (Gör­litz)

Do. 12.10. Bus-Abfahr­ten in (Forchheim/​Oberfranken?) Zwickau, Chem­nitz und Görlitz…

Mi. 18.10. Rückfahrt

Extra-Pro­gramm anfordern!

Kosten: ca. € 650 – EZ +€ 100 – Rei­se­rück­tritts­ver­si­che­rung (3,1% v. Rei­se­preis: € 20 bzw. € 23,25)

Ver­an­stal­ter: CVJM-Schle­si­sche Ober­lau­sitz, 02826 Gör­litz, Garten‑7

Info/​Anmeldung: Thomas.​Brendel@​cvjm-​Schlesien.​de

29.10.–5.11. (Herbstferien)-Jubiläumsreise zu „75 Jah­re Israel“

Isra­el – Land der Bibel, der Gegen­sät­ze und Faszination

Rund­rei­se mit anspre­chen­dem Pro­gramm auch für 2./3.Israelbesucher! Flü­ge ab M. So Inter­es­san­te Begegnungen…Extra-Flyer anfor­dern: pfarrer.​martin.​kuehn@​web.​de/ Tel. 09191–7941433

Anmeldung

per Email o. Brief an Pfr. Kühn mit Anga­ben: Name(n), Adres­se, Tel., E‑Mail, Wün­sche: EZ-DZ‑3/­Bett – Rei­se­rück­tritts­ver­si­che­rung – Zustieg-Vor­schlag – Kosten­bei­trag fällt erst mit Vor­be­rei­tungs­brief (Infos, ver­trau­li­che Teil­neh­mer­li­ste) an – Ein­ver­stan­den: an Ange­mel­de­te geht Teil­neh­mer­li­ste mit Adresse