Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Schlä­ge­rei vor Diskothek

Am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 2:30 Uhr, kam es vor einer Dis­ko­thek in der Erlan­ger Innen­stadt zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen meh­re­ren Personen.

Abitu­ri­en­ten hat­ten sich für ihre Abschluss­fei­er eine Knei­pe ange­mie­tet. Zu spä­ter Stun­de hiel­ten sich eini­ge von ihnen vor dem Lokal auf, als eine frem­de Per­so­nen­grup­pe vor­bei­kam und offen­sicht­lich Streit suchte.

Einer der frem­den Per­so­nen schlug im Zuge der ver­ba­len Aus­ein­an­der­set­zung einem 18-jäh­ri­gen Abitu­ri­en­ten gegen den Ober­kör­per. Freun­de des 18- Jäh­ri­gen kamen zur Unter­stüt­zung und woll­ten schlich­tend ein­grei­fen. Dar­aus ent­wickel­te sich jedoch ein hef­ti­ges Geran­gel zwi­schen den bei­den Per­so­nen­grup­pen. Hier­bei wur­den drei jun­ge Män­ner aus der Grup­pe der Abitu­ri­en­ten leicht verletzt.

Ein 21-jäh­ri­ger Mann aus Erlan­gen konn­te als einer der Angrei­fer fest­ge­stellt wer­den, sei­ne bei­den Mit­tä­ter flüch­te­ten noch vor Ein­tref­fen der Polizei.

Rad­fah­rer setzt sei­ne Fahrt nach Kol­li­si­on mit Pkw fort

Nach einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem Rad­fah­rer und einem Auto sucht die Poli­zei nach einem mög­li­cher­wei­se ver­letz­ten Fahrradfahrer.

Der Unfall ereig­ne­te sich am Mitt­woch­mor­gen, kurz nach 8 Uhr, in der Wer­ner- von-Sie­mens-Stra­ße, als der Fah­rer eines Kia beim Abbie­gen einen in fal­sche Rich­tung fah­ren­den Fahr­rad­fah­rer übersah.

Der Kia-Fah­rer bog von der Fahr­bahn nach rechts in eine Park­h­aus­zu­fahrt ab, als aus sei­ner Sicht von links ein Rad­fah­rer auf dem Rad­weg ange­fah­ren kam.

Das Fahr­rad krach­te in die hin­te­re lin­ke Fahr­zeug­sei­te. Der Rad­fah­rer stürz­te von sei­nem Zwei­rad auf die Fahr­bahn. Der Unfall­ver­ur­sa­cher erkun­dig­te sich noch nach dem Wohl­erge­hen des Rad­fah­rers. Die­ser setz­te sei­ne Fahrt jedoch wei­ter fort, ohne sich um die Regu­lie­rung des Unfalls zu kümmern.

Die Poli­zei sucht nun nach dem Radfahrer.

Zeu­gen, die den Unfall beob­ach­tet haben oder Hin­wei­se auf den ver­un­fall­ten Rad­fah­rer geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rüt­tel­plat­ten von Bau­stel­le gestoh­len – Zeu­gen gesucht

Ecken­tal – In der Nacht vom 27.06.2023 auf den 28.06.23 ent­wen­de­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter zwei Rüt­tel­plat­ten von einer Bau­stel­le im Nah­be­reich des Kreis­ver­kehrs der Esche­ner Haupt­stra­ße. Der oder die Täter bra­chen meh­re­re Siche­run­gen auf und benutz­ten einen vor Ort befind­li­chen Rad­la­der zum Abtrans­port des Die­bes­gu­tes. Der Gesamt­wert des erlang­ten Guts beträgt etwa 6.000, – EUR. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Münchaurach

Am 28.06.23, im Zeit­raum von 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr, wur­de am Hir­ten­berg 15 der gepark­te VW Craf­ter durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer, ent­lang der lin­ken Fahr­zeug­sei­te, beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 091327/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Motor­rad prallt mit Mofa zusammen

Adels­dorf: Eine 17jährige Rol­ler-Fah­re­rin befuhr am Mitt­woch gegen 18.00 Uhr die Staats­stra­ße 2246 von Adels­dorf Rich­tung Wep­pers­dorf am rech­ten Fahr­bahn­rand. Hin­ter ihr fährt einer 4er Krad­ko­lon­ne wel­che die Rol­ler­fah­re­rin über­ho­len möch­te. Als die 22 jäh­ri­ge Motor­rad­fah­re­rin mit ihrer BMW auf glei­cher Höhe mit der Rol­ler­fah­re­rin war, lenk­te die­se unver­mit­telt und nicht erkenn­bar nach links um in den Rad­weg ein­zu­fah­ren. Es kam zu einer Berüh­rung der bei­den Fah­re­rin­nen. Die Motor­rad­fah­re­rin wich nach links in den Gra­ben aus und kam hier­bei zum Sturz. Die Rol­ler­fah­re­rin kipp­te um. Bei­de Frau­en wur­den leicht ver­letzt, die BMW-Fah­re­rin wur­de mit dem Ret­tungs­wa­gen ins Kran­ken­haus ver­bracht. Es ent­stand ein Sach­scha­den von insg. ca. 3000 Euro