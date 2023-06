Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch­früh, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 9‑jähriges Mäd­chen die Holz­gar­ten­stra­ße. Als sie an einem par­ken­den Auto vor­bei­fuhr, unter­schätz­te sie den Abstand und stieß hier­bei gegen den Außen­spie­gel. Die 9‑jährige zog sich hier­bei eine leich­te Hand­ver­let­zung zu. Der Scha­den am Auto wird von der Poli­zei auf etwa 100 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

Im Zeit­raum von Mon­tag­abend bis Diens­tag­vor­mit­tag wur­de der graue VW eines 36-jäh­ri­gen Bam­ber­gers in der Hopf­fer­stra­ße ange­fah­ren. Der Fahr­zeug­be­sit­zer stell­te an sei­nem par­ken­den Gefährt fest, dass der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren wur­den. Bis­lang mel­de­te sich nie­mand und zeig­te sich für den Scha­den, wel­cher ca. 300,- Euro beträgt, verantwortlich.

Eben­falls ein Fahr­zeug ange­fah­ren und dann ein­fach wei­ter­ge­fah­ren ist ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer in der Gau­stadter Haupt­stra­ße im Bam­ber­ger Stadt­teil Gau­stadt. Dort ent­stand im Zeit­raum von Sonn­tag­abend bis Diens­tag­früh ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 4000,-, als das Fahr­zeug des Geschä­dig­ten an der gesam­ten lin­ken Sei­te ver­kratzt wurde.

In bei­den Fäl­len sucht die Poli­zei nun nach Zeu­gen. Die­se kön­nen sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–646 melden.

38-Jäh­ri­ger bedroht Auto­fah­rer und hält Rol­ler­fah­rer an

BAM­BERG. Zu einem Vor­fall am Mitt­woch, gegen 16.40 Uhr, in der Wil­ly-Les­sing-Stra­ße, sucht die PI Bam­berg-Stadt Zeu­gen bzw. einen Rol­ler­fah­rer, der von einem 38-jäh­ri­gen Fuß­gän­ger belei­digt und bedroht wur­de. Als die Poli­zei ein­traf trug der Mann eine Mas­ke, die er laut sei­nen Anga­ben zu sei­nem Eigen­schutz trug. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung woll­te sich der 38-Jäh­ri­ge ent­rei­ßen und flüch­ten, was aber unter­bun­den wer­den konn­te. Er muss sich neben Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te noch wegen Nöti­gung im Stra­ßen­ver­kehr, Belei­di­gung und Bedro­hung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gun­gen

LICH­TEN­EI­CHE. Die lin­ke Fahr­zeug­sei­te sowie das Heck eines ord­nungs­ge­mäß in der Kapel­len­stra­ße gepark­ten Pkw, Mer­ce­des, ver­kratz­te ein Unbe­kann­ter und rich­te­te dabei einen Scha­den von ca. 1.500 Euro an.

Wer hat zwi­schen Sams­tag­abend und Sonn­tag­vor­mit­tag ver­däch­ti­ge Per­so­nen am schwar­zen Fahr­zeug beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

MEM­MELS­DORF. Mit dem Ret­tungs­dienst muss­te am Mitt­woch­mor­gen ein 72-jäh­ri­ger Klein­kraf­t­rad­fah­rer ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Gegen 09.30 Uhr woll­te der Zwei­rad­fah­rer aus dem Tank­stel­len­ge­län­de in der Bam­ber­ger Stra­ße nach links in Rich­tung Orts­mit­te ein­fah­ren. Dabei über­sah er einen von rechts kom­men­den Pkw. Einen Zusam­men­stoß konn­te der Krad­fah­rer gera­de noch ver­hin­dern. Er stürz­te jedoch und zog sich Ver­let­zun­gen zu. Am Krad ent­stand Scha­den von ca. 200 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Auf­grund Sekun­den­schlaf in die Mit­tel­schutz­plan­ke und dann erst­mal geflüchtet

Zap­fen­dorf / Ebens­feld. Am Mitt­woch­vor­mit­tag fuhr der 70-jäh­ri­ge Fah­rer eines Mer­ce­des auf der A73 in Rich­tung Suhl. Kurz vor der Aus­fahrt Ebens­feld erlag er laut eige­nen Anga­ben einen Sekun­den­schlaf, kam des­halb lang­sam nach links von der Fahr­bahn ab und streif­te die Mit­tel­schutz­plan­ke. Anschlie­ßend fuhr er wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Er fuhr zunächst nach Hau­se und dann zu sei­ner Auto­werk­statt. Dort ent­schied er sich end­lich dazu, die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Die Unfall­stel­le muss­te erst wie­der gefun­den wer­den, was aber schließ­lich gelang. Es waren zwei Fel­der der Mit­tel­schutz­plan­ke beschä­digt und müs­sen nun aus­ge­tauscht wer­den. Der Scha­den am Mer­ce­des wird sehr hoch ein­ge­schätzt und der Gesamt­scha­den dürf­te sich auf über 20.000 Euro belau­fen. Da der Fah­rer meh­re­ren Leu­ten von sei­nem Sekun­den­schlaf berich­te­te und zudem auch noch von der Unfall­stel­le weg­ge­fah­ren war, muss­te ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs infol­ge kör­per­li­cher Män­gel und auch wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort ein­ge­lei­tet werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 29.06.2023

Unfäl­le

Neun­kir­chen a. Brand. Am 28.06.2023 gegen 18:30 Uhr über­sah ein 52-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer einen vor­fahrts­be­rech­tig­ten 60-Jäh­ri­gen mit sei­nem Pkw. Der Ver­ur­sa­cher woll­te von der Kreis­stra­ße FO 28 auf die Staats­stra­ße 2240 in Rich­tung Klein­sen­del­bach abbie­gen. Der Unfall­geg­ner kam hier­bei von rechts. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Ins­ge­samt wur­den drei Per­so­nen leicht ver­letzt. An bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand Total­scha­den in Höhe von ca. 33.000 EUR.

Eggols­heim. Am 28.06.2023 gegen 17:00 Uhr kam ein 57-jäh­ri­ger Fah­rer eines Klein­trans­por­ters aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach links von der Staats­stra­ße 2244 zwi­schen Forch­heim und Neu­ses a. d. Reg­nitz ab. Dort über­schlug sich der Trans­por­ter mehr­fach und lan­de­te anschlie­ßend auf der Fah­rer­sei­te in der angren­zen­den Wiese.

Auf­grund der anfäng­li­chen Ein­schät­zung, dass der Ver­un­fall­te schwer ver­letzt ist, wur­den die ent­spre­chen­den poli­zei­li­chen Maß­nah­men getrof­fen. So erfolg­te eine Sicher­stel­lung des ver­un­fall­ten Fahr­zeugs und die Hin­zu­zie­hung eines Sachverständigen.

Glück­li­chen Umstän­den ist es zu ver­dan­ken, dass der Ver­un­fall­te noch am sel­ben Abend das Kli­ni­kum mit ledig­lich leich­ten Ver­let­zun­gen ver­las­sen konnte.

Der Klein­trans­por­ter war am Ende ein Total­scha­den in Höhe von ca. 20.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mitt­woch um 09:45 Uhr stell­te eine 64-jäh­ri­ge Frau ihren schwar­zen BMW auf dem Park­platz eines Beklei­dungs­ge­schäfts in der Bam­ber­ger Stra­ße 35A ab. Als sie gegen 10:00 Uhr wie­der zu ihrem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te sie fest, dass die Fah­rer­tü­re und die lin­ke hin­te­re Türe ver­kratzt waren. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 600 Euro.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09573/22230 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Kir­chen­fen­ster beschä­digt – Zeu­gen gesucht

MICHEL­AU i. OFr.,LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 07:00 Uhr, bis Diens­tag, 10:00 Uhr wur­den in der Evan­ge­li­schen Kir­che am Kirch­platz 5 durch bis­lang unbe­kann­te Täter zwei Kir­chen­fen­ster beschä­digt. Hier­bei ent­stan­den klei­ne­re Ris­se, zudem ist ein run­des Glas­seg­ment zer­bro­chen. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen zu den Beschä­di­gun­gen gemacht haben, oder die Ver­ur­sa­cher selbst, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.