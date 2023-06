Von Bach bis Jazz – - Lud­wig Orel (Orgel) und Richard Roblee (Posau­ne)

Nach einem viel­be­ach­te­ten Solo- Auf­tritt bei der Kult(o)urnacht in Spey­er am vor­letz­ten Wochen­en­de gibt der jun­ge Her­zo­gen­au­ra­cher Orga­nist Lud­wig Orel, der inzwi­schen doch schon recht vie­len Musik­be­gei­ster­ten bekannt ist, am 2. Juli 2023 in Neu­stadt an der Aisch in der katho­li­schen Pfarr­kir­che St. Johan­nes der Täu­fer eines sei­ner Kon­zer­te, die ‘Von Bach bis Jazz‘ beti­telt sind.

Lud­wig Orel hat es sich inzwi­schen zu sei­nem Mar­ken­zei­chen gemacht, sei­ne Kon­zer­te stets mit einem der 18 Sät­ze von Bachs Trio­so­na­ten zu eröff­nen und dar­auf auf­bau­end einen wei­ten musi­ka­li­schen Bogen zu span­nen. Fester Bestand­teil sei­ner Kon­zer­te sind inzwi­schen auch Impro­vi­sa­tio­nen im klas­si­schen und im Jazz Stil. Beim Kon­zert in Neu­stadt nun, musi­ziert er bei eini­gen Wer­ken gemein­sam mit dem durch­aus als Jazz-Legen­de gel­ten­den Posau­ni­sten Richard Roblee. Und auch beim gemein­sa­men Musi­zie­ren wird der Bogen weit gespannt, sind bei­de doch stil­si­cher in vie­len Gen­res unterwegs.

Neben Impro­vi­sa­tio­nen über Sum­mer­ti­me, Blue Bos­sa oder der Kom­po­si­ti­on ‘Medieval‘ Dawn von Richard Roblee sowie über des Haupt­the­ma von J. S. Bachs ‘Die Kunst der Fuge‘ wer­den auch barocke Wer­ke im Duo zu hören sein. Lud­wig spielt soli­stisch noch eines der weni­gen aber sehr vir­tuo­sen Orgel Wer­ke von Wolf­gang Ama­de­us Mozart und wird eine gro­ße Jazz­im­pro­vi­sa­ti­on über ‘Wer nur den lie­ben Gott lässt wal­ten‘ erklin­gen lassen.

Lud­wig stu­diert inzwi­schen im 4. Seme­ster Kon­zert­fa­che Orgel an der Hoch­schu­le für Kir­chen­mu­sik und beschäf­tigt sind neben der Erar­bei­tung eines umfas­sen­den Reper­toires inten­siv mit Improvisation.

Wann: 2. Juli 2023 um 19 Uhr

Wo: Katho­li­sche Pfarr­kir­che St. Johan­nes der Täu­fer, Neu­stadt a.d.Aisch

Kar­ten zu 15,– €, Kin­der unter 8 Jah­re Frei, Kin­der 8–14 Jah­re 8,– €

Vor­ver­kauf bei Bücher Medi­en und Mehr, online unter www​.kir​chen​mu​sik​-katho​lisch​-neu​stadt​.de sowie an der Abendkasse