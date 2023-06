Bei dem Pilot­pro­jekt koope­rie­ren die Auto­bahn GmbH des Bun­des und die ECS Ener­gie-Con­trac­ting Spes­sart GmbH, um Mög­lich­kei­ten einer nach­hal­ti­gen Schnell­la­de­infra­struk­tur mit spei­cher­ge­stütz­ter Ener­gie­ver­sor­gung zu erpro­ben. Im Rah­men eines Pres­se­ter­mins auf dem Park­platz Kohls­berg-Nord wur­den heu­te die E‑Ladesäulen offi­zi­ell in Betrieb genommen.

Bei der Aus­stat­tung des PWC Kohls­berg-Nord mit Schnell­la­de­infra­struk­tur han­delt es sich nicht um einen Teil des Deutsch­land­net­zes, son­dern um ein Pilot­pro­jekt. Hier­bei wer­den eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge des Betrei­bers ECS, ein Bat­te­rie­spei­cher und zwei Lade­säu­len mit­ein­an­der gekop­pelt. Das Beson­de­re an die­ser inno­va­ti­ven Gesamt­an­la­ge ist der Spei­cher, mit dem der Anteil der Lade­vor­gän­ge an Öko­strom maxi­miert wer­den kann. Die­ser kann aktu­ell nicht benö­tig­ten Strom aus dem benach­bar­ten Ener­gie­park Spes­sart, den die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge pro­du­ziert, mit einer elek­tri­schen Ener­gie von bis zu 390 kWh zwi­schen­spei­chern und so die Lade­säu­len mit Ener­gie versorgen.

Danie­la Kluckert, Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin im Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les und Ver­kehr: „Ich freue mich, dass die Auto­bahn GmbH mit die­sem Pro­jekt das Ange­bot an Schnell­la­de­infra­struk­tu­ren in Deutsch­land erwei­tern kann und somit einen wei­te­ren Bei­trag zu nach­hal­ti­gen Lösun­gen ent­lang unse­rer Auto­bah­nen leistet.“

Rein­hard Pir­ner, Direk­tor der Nie­der­las­sung Nord­bay­ern der Auto­bahn GmbH des Bun­des: „Mit die­sem Pilot­pro­jekt gehen wir einen wei­te­ren Schritt in Rich­tung Zukunft. Durch die­se Schnell­la­de­infra­struk­tur kann der vor Ort pro­du­zier­te Öko­strom ver­läss­li­cher und beson­ders auch nachts zur Ver­fü­gung gestellt werden.“

Katha­ri­na Dümig-Sigel, Geschäfts­füh­re­rin ECS Ener­gie-Con­trac­ting Spes­sart GmbH: „Im Rah­men eines For­schungs­pro­jek­tes wer­den wir in den näch­sten vier Jah­ren Daten über das Ver­kehrs­auf­kom­men, das Lade­ver­hal­ten und die Spei­cher­la­de­zy­klen erhe­ben. Die­se Infor­ma­tio­nen sind wich­tig, um zukünf­tig noch mehr öko­strom­be­trie­be­ne Schnell­la­de­infra­struk­tu­ren zu ermöglichen.“