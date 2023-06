100 km allei­ne oder in der Staf­fel: Der 4. Gro­ße Schlacken­marsch mit neu­em Konzept

Seit 2020 ver­an­stal­tet der Sulz­bach-Rosen­ber­ger Ver­ein Schlacken e.V. jähr­lich einen Klei­nen und Gro­ßen Schlacken­marsch mit dem Ziel, eine 50 bzw. 100 km Wan­de­rung durch den Land­kreis Amberg-Sulz­bach inner­halb 12 bzw. 24 Stun­den zu finis­hen. Der Klei­ne Schlacken­marsch Ende April war schon im Febru­ar mit 500 Teil­neh­mern aus­ge­bucht, für den 4. Gro­ßen Schlacken­marsch am 23./24. Sep­tem­ber haben sich die Ver­an­stal­ter ein neu­es Kon­zept über­legt: Die 100 km kön­nen wahl­wei­se allei­ne oder als Staf­fel zu zweit, dritt oder viert absol­viert wer­den. Alle vier Etap­pen (je ca. 20 – 30 km) star­ten und enden in Sulz­bach-Rosen­berg und bil­den die in alle vier Him­mels­rich­tun­gen zei­gen­den Blät­ter eines Kleeblatts.

Ver­pfle­gungs­sta­tio­nen zu Beginn und Ende sowie auf hal­ber Strecke jeder der vier Etap­pen bie­ten nicht nur Speis und Trank sowie auf­mun­tern­de Wor­te, son­dern – wenn es gar nicht mehr geht – auch die Mög­lich­keit abzu­bre­chen und sich abho­len zu las­sen. Durch die Klee­blatt­form der Strecke ist man nie wei­ter als 10 – 15 km von Sulz­bach-Rosen­berg entfernt.

Wer sich die 100 km nicht allei­ne zutraut hört sich am besten im Freundes‑, Fami­li­en- oder Kol­le­gen­kreis nach Inter­es­sier­ten für eine Staf­fel um. Detail­lier­te Infos zum Ablauf sowie die Mög­lich­keit zur Anmel­dung fin­den sich auf www​.schlacken​.com. Die Ver­an­stal­tung ist auf je 100 Ein­zel­star­ter und Staf­feln limi­tiert, der genaue Strecken­ver­lauf sowie Zeit­plan wird noch bekannt gegeben.