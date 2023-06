Die Stadt­wer­ke Hof erneu­ern ab Diens­tag, 27. Juni, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, den 14. Juli, im Kreu­zungs­be­reich Orleanstraße/​Bahnhofsplatz Trinkwasser-Armaturen.

Die Orlean­stra­ße wird in die­ser Zeit zwi­schen Land­wehr­stra­ße und Bahn­hofs­platz zur Ein­bahn­stra­ße. Die Bus­se wer­den an der Bau­stel­le in Rich­tung Bahn­hofs­platz über den Bus­park­platz vor­bei­ge­lei­tet. Es ist mit klei­ne­ren Behin­de­run­gen zu rechnen.