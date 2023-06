Abfall­wirt­schaft hilft nach Hochwasser

Durch das Stark­re­gen­er­eig­nis vom 22 Juni in Bad Ber­neck lie­fen unzäh­li­ge Kel­ler voll. Um die­sen Haus­hal­ten bezüg­lich der Sperr­müll­ent­sor­gung unter die Arme zu grei­fen, wird Anfang Juli von der Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Bay­reuthei­ne Son­der­sperr­müll­ab­fuhr für die vom Hoch­was­ser betrof­fe­nen Grund­stücke in Bad Ber­neck und den Orts­tei­len angeboten.

Die Son­der­sperr­müll­ab­fuhr umfasst – wie eine regu­lä­re Sperr­müll­ab­fuhr auch – nur sper­ri­gen brenn­ba­ren Sperr­müll wie Möbel, Matrat­zen und Tep­pi­che, metal­li­schen Sperr­müll sowie Elek­tro­groß­ge­rä­te wie Kühl­schrank, Fern­se­her oder Wasch­ma­schi­ne. In Säcken oder Kisten ver­pack­ter Rest­müll wie etwa Klei­dungs­stücke, Deko­ar­ti­kel etc. wird aus­drück­lich nicht mit­ge­nom­men und ist über die Rest­müll­ton­ne, zuge­las­se­ne rote Rest­müll­säcke, die für drei Euro pro Stück im Rat­haus der Stadt Bad Ber­neck erhält­lich sind, oder die Müll­um­la­de­sta­ti­on Bay­reuth in der Wei­her­stra­ße 39 zu ent­sor­gen. Da im Rah­men die­ser Son­der­sperr­müll­ab­fuhr nur ange­mel­de­te Adres­sen ange­fah­ren wer­den, bit­tet das Land­rats­amt alle Hoch­was­ser­ge­schä­dig­ten, die Bedarf an einer Sperr­müll­ab­ho­lung haben, sich bis spä­te­stens 3. Juli 2023 bei der Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Bay­reuth unter der Tele­fon­num­mer 0921 728401 oder über die E‑Mail-Adres­se christian.​bittner@​lra-​bt.​bayern zu mel­den. Eine Sperr­müll­an­mel­dung über das Online-Por­tal des Land­rats­am­tes oder über eine Anmel­de­post­kar­te ist in die­sem spe­zi­el­len Fall aus­nahms­wei­se nicht vor­zu­neh­men. Der genaue Abhol­ter­min wird den betrof­fe­nen Grund­stücken bei Anmel­dung direkt mit­ge­teilt wer­den. Alter­na­tiv besteht auch die Mög­lich­keit, brenn­ba­ren Sperr­müll, der nicht mit Rest­müll ver­mischt sein darf, kosten­los und ohne Beschei­ni­gung an der Müll­um­la­de­sta­ti­on in Bay­reuth, Wei­her­stra­ße 39, anzuliefern.

Eben­falls kosten­los und ohne Beschei­ni­gung wer­den Elek­tro­alt­ge­rä­te frei­tags von 11 bis 17 Uhr an der Gewer­be­müll­sor­tier­an­la­ge in Bind­lach, Im Let­te­rer 2, ange­nom­men.