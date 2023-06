Dieb­stahl von 2 Ban­nern einer Ver­an­stal­tung mit Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder – 500 Euro Beloh­nung ausgesetzt

Am kom­men­den Mon­tag, 3. Juli, kommt der baye­ri­sche Mini­ster­prä­si­dent Mar­kus Söder nach Wür­gau. Das passt anschei­nend nicht jedem: Die Ankün­di­gungs­ban­ner für die­sen poli­ti­schen Abend wur­den von Unbe­kann­ten in der letz­ten Woche in Scheß­litz abge­zwickt und gestoh­len. „Hier ver­su­chen Unbe­kann­te Mei­nungs­frei­heit und die Wer­bung für die Ver­an­stal­tung zu unter­bin­den!“ so MdL Hol­ger Dre­mel (CSU).

„Im Wahl­kampf haben wir immer wie­der mit Zer­stö­rung, Beschmie­ren und Dieb­stahl von Wahl­wer­bung zu tun.“ Dass jetzt sogar Ver­an­stal­tungs­hin­wei­se gestoh­len wer­den, sei aber eine neue Kate­go­rie, so Dre­mel. „Lasst uns unter Demo­kra­ten einen fai­ren und anstän­di­gen Umgang mit­ein­an­der pfle­gen,“ ruft der CSU-Land­tags­ab­ge­ord­ne­te aus dem Land­kreis auf.

Der Fall sei bei der Poli­zei ange­zeigt. MdL Hol­ger Dre­mel will dazu ein Zei­chen set­zen und bie­tet 500 Euro als Beloh­nung für Hin­wei­se, die zur Ermitt­lung des Täters füh­ren. Die Ban­ner wur­den von Diens­tag, 20.06. auf 21.06.2023 gestohlen.

Hin­wei­se ger­ne an die Kri­po Bam­berg unter 0951/9129–491 oder auch an das Abge­ord­ne­ten­bü­ro unter 09542/77433–14.