Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Beklei­dung im Wert von knapp 4.000 € entwendet

Gegen einen 29-jäh­ri­gen Laden­dieb bean­trag­te die Staats­an­walt­schaft einen Haft­be­fehl, nach­dem die­ser Waren im Wert von 3.900 Euro entwendete.

Am frü­hen Diens­tag­nach­mit­tag pack­te der Mann in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Erlan­ger Innen­stadt eine Viel­zahl von Klei­dungs­stücken in zwei gro­ße Ein­kaufs­ta­schen. Damit mar­schier­te er schnur­stracks in Rich­tung Aus­gang. Obwohl die Waren­si­che­rungs­an­la­ge Alarm aus­lö­ste und Mit­ar­bei­ter den Mann anspra­chen, ver­ließ die­ser mit­samt sei­ner Beu­te das Geschäft.

Mit­ar­bei­ter des Beklei­dungs­hau­ses ver­folg­ten den Laden­dieb und konn­ten ihn schließ­lich in die Geschäfts­räu­me zurück­brin­gen von wo aus sie die Poli­zei alarmierten.

In sei­nen bei­den Ein­kaufs­ta­schen hat­te der 29-jäh­ri­ge Mann ins­ge­samt 28 Klei­dungs­stücke, über­wie­gend Her­ren­ober­be­klei­dung nam­haf­ter Her­stel­ler, verstaut.

Der Tat­ver­däch­ti­ge, der nicht das erst Mal bei einem Laden­dieb­stahl erwischt wur­de, ist nach poli­zei­li­chen Ermitt­lun­gen nur zum Zwecke des Dieb­stahls von Bam­berg, wo er in einer Sam­mel­un­ter­kunft lebt, nach Erlan­gen gekommen.

Die Poli­zei­be­am­ten nah­men den Tat­ver­däch­ti­gen vor­läu­fig fest und lei­te­ten ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen gewerbs­mä­ßi­gen Dieb­stahls ein.

Die Staats­an­walt­schaft bean­trag­te einen Haft­be­fehl gegen den 29-jäh­ri­gen, über wel­chen der Ermitt­lungs­rich­ter am Mitt­woch ent­schei­den wird.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rei­fen zerstochen

Bai­er­s­dorf – Am Diens­tag, im Zeit­raum von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr, stell­te 16-jäh­ri­ger Schü­ler sein schwar­zes Klein­kraft­rad im Ahorn­weg auf Höhe der Haus­num­mer 20 am Fahr­bahn­rand ab. Als er zu sei­nem Klein­kraft­rad zurück­kehr­te, bemerk­te er, dass bei­de Rei­fen platt waren und im vor­de­ren Rei­fen meh­re­re Ein­sti­che vor­han­den waren. Am Klein­kraft­rad ent­stand ein Scha­den von etwa 150 Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­ge­sche­hen oder dem bis­lang unbe­kann­ten Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Gras in Unter­ho­se versteckt

Adels­dorf: Am 28.06.23 kurz nach Mit­ter­nacht, wur­de ein 20jähriger in der Aischer Haupt­stra­ße mit sei­nem 21jährigen Beglei­ter ein Kon­trol­le unter­zo­gen. Schon beim Her­an­tre­ten an die bei­den Män­ner konn­ten die Beam­ten star­ken Mari­hua­na­ge­ruch wahr­neh­men. Bei dem 20jährigen konn­te in der Unter­ho­se ein Zip­beu­tel mit fast 50 Gramm Mari­hua­na auf­ge­fun­den werden.

Den jun­gen Mann erwar­tet nun eine Anzei­ge wegen Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.