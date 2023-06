Beschäf­tig­te und Beam­te des Land­rats­am­tes wur­den von Land­rat Her­mann Ulm nach lang­jäh­ri­ger Tätig­keit verabschiedet.

Roland Dau­er wur­de im August 1979 von der Regie­rung von Ober­fran­ken zum Regie­rungs­in­spek­tor­an­wär­ter ernannt. Nach Ablei­stung des Grund­wehr­dien­stes wur­de er zum 01. Okto­ber 1980 dem Land­rats­amt Forch­heim zuge­wie­sen und leg­te erfolg­reich die Anstel­lungs­prü­fung ab. Im Janu­ar 1984 wur­de er an das Land­rats­amt Coburg und anschlie­ßend an das Land­rats­amt Erlan­gen-Höch­stadt ver­setzt. Zum 01. Janu­ar 1985 wech­sel­te er wie­der zum Land­kreis Forch­heim und war dort zunächst als stell­ver­tre­ten­der Fach­bereis­lei­ter der Sozi­al­hil­fe­ver­wal­tung und ab Okto­ber 1991 als Lei­ter des Sozi­al­am­tes tätig. Von 1998 bis 2002 war er zudem Per­so­nal­rats­vor­sit­zen­der. Im Janu­ar 2005 wur­de er zunächst befri­stet der Arbeits­ge­mein­schaft „ARGE Arbeits­agen­tur – Land­kreis Forch­heim“ zuge­teilt, spä­ter war er dort als Geschäfts­füh­rer des Job­cen­ters tätig. Ab 01. Mai 2020 war er im Fach­be­reich Kreis­rech­nungs­prü­fung tätig, ab 01. Janu­ar 2021 wur­de er der Lei­ter der Rech­nungs­prü­fung. Zum 01. Juli 2023 tre­ten Sie nun in die wohl­ver­dien­te Frei­stel­lungs­pha­se der Altersteilzeit.

Jörg Korn­feld wur­de am 01. Sep­tem­ber 2000 als gelern­ter Werk­zeug­ma­cher beim Land­kreis Forch­heim ein­ge­stellt. Seit­dem war er als Schul­haus­mei­ster für die Staat­li­che Berufs­schu­le Forch­heim tätig. Zu sei­nem Auf­ga­ben­ge­biet gehör­ten neben vie­ler­lei Repa­ra­tu­ren die Instand­hal­tung und Über­wa­chung der tech­ni­schen Anla­gen, die Pfle­ge der Außen­an­la­gen und vie­les mehr. Zudem übte er das Ehren­amt als Per­so­nal­rat meh­re­re Jah­re aus. Zunächst als Ersatz, spä­ter als ordent­li­ches Per­so­nal­rats­mit­glied. Mit Ablauf des 28. Febru­ar 2023 geht er nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Jür­gen Kup­fer wur­de am 18. Dezem­ber 1978 zum Regie­rungs­in­spek­tor­an­wär­ter ernannt. Wäh­rend sei­nes Vor­be­rei­tungs­dien­stes für die geho­be­ne Lauf­bahn des nicht­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­dien­stes wur­de er dem Land­rats­amt Forch­heim zuge­wie­sen. Nach erfolg­reich bestan­de­ner Anstel­lungs­prü­fung wur­de er am 04. Okto­ber 1982 an das Land­rats­amt Bam­berg ver­setzt. Dem Land­rats­amt Forch­heim wur­de er am 02. Janu­ar 1987 wie­der zuge­teilt und in der „Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de“ vie­le Jah­re als Fach­be­reichs­lei­ter ein­ge­setzt. Zum 01. Juni 2005 wech­sel­te er dann in den Fach­be­reich „Öffent­li­che Sicher­heit und Ord­nung“ und war dort bis zuletzt als Lei­ter tätig. Mit Ablauf des 02. Juli 2023 tritt er nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Bern­hard Ret­tig wur­de am 01. Sep­tem­ber 1982 als Ver­wal­tungs­as­si­stent­an­wär­ter des mitt­le­ren nicht­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­dien­stes beim Land­rats­amt Forch­heim ein­ge­stellt. Nach erfolg­reich abge­schlos­se­ner Anstel­lungs­prü­fung wur­de er dem Kreis­ju­gend­amt zuge­wie­sen. Von 1991 bis 1993 nahm er am Auf­stieg vom mitt­le­ren in den geho­be­nen nicht­tech­ni­schen Ver­wal­tungs­dienst teil und leg­te mit Erfolg die Anstel­lungs­prü­fung ab. Ab 27. Sep­tem­ber 1993 wur­de er wie­der im Jugend­amt ein­ge­setzt und war für den Voll­zug des Betreu­ungs­ge­set­zes zustän­dig. Mit Wir­kung vom 1. Okto­ber 1998 wur­de der Bereich „Betreu­ungs­stel­le“ dem Fach­be­reich „Beson­de­re sozia­le Ange­le­gen­hei­ten“ zuge­ord­net und er wur­de die­sem zuge­teilt. Ab 01. Novem­ber 2002 wur­de ihm die Fach­be­reichs­lei­tung über­tra­gen. Zum 01. Juni 2005 wur­den die Fach­be­rei­che „Sozi­al­amt“ und „Beson­de­re sozia­le Ange­le­gen­hei­ten“ zu einem gemein­sa­men Fach­be­reich zusam­men­ge­fasst und er wur­de Lei­ter die­ses Fach­be­reichs. Zum 01. Mai 2016 wech­sel­te er in den Fach­be­reich „Kom­mu­nal­auf­sicht und Staat­li­che Rech­nungs­prü­fung“ und war bis zuletzt dort als Fach­be­reichs­lei­ter tätig. Mit Ablauf des 31. Juli 2023 tritt er nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Alfons Schrei­ner wur­de am 25. August 1978 zum Regie­rungs­in­spek­tor­an­wär­ter ernannt. Wäh­rend des drei­jäh­ri­gen Vor­be­rei­tungs­dien­stes für die geho­be­ne Lauf­bahn in der all­ge­mei­nen Staats­ver­wal­tung wur­de er dem Land­rats­amt Bam­berg zuge­wie­sen. Mit Wir­kung vom 01. Okto­ber 1981 wur­de er an das Land­rats­amt Forch­heim ver­setzt. Nach erfolg­reich bestan­de­ner Anstel­lungs­prü­fung wur­de er dem Fach­be­reich „Per­so­nen­stands- und Aus­län­der­we­sen“ zunächst als stell­ver­tre­ten­der Fach­be­reichs­lei­ter zuge­teilt. 1989 über­nahm er dann die Lei­tung des Fach­be­reichs und der Funk­ti­ons­stel­le „Stan­des­amt­auf­sicht“. Die­sen Bereich lei­te­te er bis zuletzt. Mit Ablauf des 30. Juni 2023 tritt er nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

Rein­hold Stark wur­de am 01. Sep­tem­ber 1977 als Krei­s­as­si­sten­ten­an­wär­ter für den mitt­le­ren Ver­wal­tungs­dienst beim Land­kreis Forch­heim ein­ge­stellt. Nach erfolg­reich abge­schlos­se­ner Anstel­lungs­prü­fung wur­de er der Kreis­kas­se zuge­teilt und im Mai 1986 zum stell­ver­tre­ten­den Kas­sen­lei­ter bestellt. Im Juni 1989 wech­sel­te er in den Fach­be­reich „Sozi­al­hil­fe­amt“. Ab Novem­ber 1998 war er erneut in der Kreis­kas­se als Kas­sen­ver­wal­ter und Kas­sen­lei­ter ein­ge­setzt. Dem Fach­be­reich „ÖPNV“ wur­de er im Novem­ber 2002 zuge­wie­sen. Gleich­zei­tig über­nahm er die Stell­ver­tre­tung für den Fach­be­reichs­lei­ter. Mit Wir­kung vom 19. Juli 2010 wur­de er auch stell­ver­tre­ten­der Fach­be­reichs­lei­ter für den Bereich „Schü­ler­be­för­de­rung“. Seit Novem­ber 2014 war er bis zuletzt im Fach­be­reich „Finanz- und Lie­gen­schafts­ma­nage­ment“ tätig. Zum 01. August 2023 tritt er nun in die wohl­ver­dien­te Frei­stel­lungs­pha­se der Altersteilzeit.

Land­rat Her­mann Ulm bedank­te sich bei den lang­jäh­ri­gen Mit­ar­bei­tern für die erbrach­ten Dien­ste für den Land­kreis Forchheim.

Dienst­ju­bi­lä­en:

Frau Gabrie­le Strehl (25 Jahre)

Herr Hol­ger Strehl (25 Jahre)

Herr Micha­el Lor­ke (25 Jahre)

Herr Roland Brüt­ting (25 Jahre)

Herr Klaus Pon­ner (25 Jahre)

Herr Mario Saß (25 Jahre)

Herr Wal­ter Neu­ner (40 Jahre)