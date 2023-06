Kla­re Sie­ge für Damen und Herren

Wie schon in der Vor­wo­che kön­nen die Baur SV Teams auf ein erfolg­rei­ches Wochen­en­de zurück­blicken: zwei Nie­der­la­gen und einem Unent­schie­den ste­hen sie­ben Sie­ge gegen­über. Mit ihren Erfol­gen sicher­ten sich die Damen die vor­über­ge­ben­de Tabel­len­füh­rung und die ersten Her­ren machen einen wich­ti­gen Schritt in Rich­tung Klassenerhalt.

Lan­des­li­ga 2, Herren

TC WR Coburg – Baur SV 2:7

Am Sonn­tag gastier­ten unse­re Her­ren in Coburg. In der ersten Run­de konn­te sich Bar­to­lo­mej Sus­ta in einer hoch­klas­si­gen Par­tie im Match­tie­break durch­set­zen. Kevin Monat gewann deut­lich und auch Seba­sti­an Schnei­der zeig­te an 6 eine star­ke kämp­fe­ri­sche Lei­stung im Match­tie­break. In der zwei­ten Ein­zel­run­de war Pas­cal Men­nel kon­stan­ter und gewann ver­dient in zwei Sät­zen. David Mra­zek im Spit­zen­ein­zel lie­fer­te sich zunächst einen har­ten Kampf mit dem Cobur­ger Kon­tra­hen­ten, gewann nach erfolg­rei­chem ersten Satz aber sicher. Ste­fan Kor­nitz­ky an Posi­ti­on 3 hin­ge­gen muss­te sich nach Füh­rung knapp mit 12:10 im Match­tie­break geschla­gen geben. Damit war mit der 5:1 Füh­rung nach den Ein­zeln der Sieg bereits beschlos­se­ne Sache. In den anschlie­ßen­den Dop­peln konn­ten Mennel/​Kern deut­lich gewin­nen, Mrazek/​Kornitzky sicher­ten das Ein­ser-Dop­pel und Susta/​Schneider ver­lo­ren knapp im Match­tie­break, wodurch der 7:2‑Auswärtssieg feststand.

Die Ergeb­nis­se: Wormsbä­cher – Mra­zek 6:7 0:6; Esch­rich – Sus­ta 6:0 2:6 6:10; Reu­ter – Kor­nitz­ky 1:6 7:5 12:10; Dr. Gebau­er – Monat 2:6 1:6; Sup­pelt – Men­nel 3:6 3:6; Gast – Schnei­der 6:4 5:7 6:10; Wormsbächer/​Eschrich – Mrazek/​Kornitzky 1:6 5:7; Reuter/​Suppelt – Susta/​Schneider 6:3 0:6 11:9; Gast/​Hegel – Mennel/​Kern 3:6 2:6.

Nord­li­ga 1, Herren

SV Hein­ers­reuth – Baur SV II 8:1

Für die zwei­ten Her­ren gab es bei den Gast­ge­bern aus Hein­ers­reuth kei­ne Chan­cen auf den Sieg. Bereits in den Ein­zeln muss­ten sich Ruben Zuni­ga, Tim Knäb­lein, Juli­en Zuni­ga, Mar­cel Gäbel­ein, Ste­fan Fürst und Tizi­an Wag­ner in allen Par­tien ihren Geg­nern geschla­gen geben womit auch bereits die Nie­der­la­ge nicht mehr abzu­wen­den war. In den Dop­peln konn­ten Juli­en Zuniga/​Marcel Gäbel­ein im Zwei­er­dop­pel im Match­tie­break den Ehren­punkt holen, die ande­ren bei­den Par­tien gin­gen klar an die Gastgeber.

Die Ergeb­nis­se: Hof­mann – Zuni­ga R. 6:3, 7:5; Pen­sel – Knäb­lein 6:2, 6:3; Stahl­mann – Zuni­ga J. 6:0, 6:0; Edling – Gäbel­ein 7:6, 7:6; Häuß­in­ger – Fürst 6:2, 6:0; Schmidt – Wag­ner 6:1, 6:4; Stahlmann/​Edling – Zuni­ga R./Wagner 6:1, 6:1; Hofmann/​Schmidt – Zuni­ga J./Gäbelein 6:3, 1:6, 6:10; Pensel/​Häußinger – Knäblein/​Fürst 6:1, 6:2.

Nord­li­ga 1, Damen

Baur SV – TV Königs­berg 7:2

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag tra­ten die Damen gegen den Tabel­len­füh­rer aus Königs­berg an und sicher­ten sich einen kla­ren Heim­sieg. Im Ein­zel konn­ten Lia Meindl­schmidt, Anni­ka Pet­te­rich, Julia Fischer und Nico­le Tuma ihre Begeg­nun­gen jeweils klar in zwei Sät­zen für sich ent­schei­den, wäh­rend Eli­sa­beth Din­kel an Posi­ti­on 1 gegen ihre star­ke Geg­ne­rin nicht viel aus­rich­ten konn­te und Tina Ham­mersch­idt nach ver­lo­re­nem ersten Satz auf­ge­ben muss­te. Damit hat­ten sich die Damen eine 4:2‑Führung nach den Ein­zeln gesi­chert und benö­tig­ten einen Dop­pel­er­folg für den Sieg. Die­sen sicher­ten Meidlschmidt/​Petterich in einer kla­ren Par­tie in zwei Sät­zen und auch die ande­ren bei­den Dop­pel gin­gen nach Drei-Satz Matches im Match­tie­break an die Baur SV Damen.

Die Ergeb­nis­se: Din­kel – Kas­par A. 1:6, 1:6; Ham­mer­schmidt – Kas­par D. 3:6 (w.o.); Meindl­schmidt – Säu­bert-Kas­par 6:3, 7:5; Pet­te­rich – Kas­par J. 6:2, 6:4; Fischer – Rasz­t­ar 6:1, 6:3; Tuma – Hoin 6:2, 6:3; Dinkel/​Tuma – Kas­par A./Hoin 6:4, 2:6, 10:5; Hammerschmidt/​Fischer – Kas­par D./Rasztar 3:6, 6:4, 10:8; Meindlschmidt/​Petterich – Säu­bert-Kas­par/­Kas­par J. 6:2, 6:3.

Nord­li­ga 4, Her­ren 40

Baur SV – TSV Stock­heim 0:6

Chan­cen­los waren die Her­ren 40 gegen die Gäste aus Stock­heim. Erwin Fischer konn­te an Posi­ti­on 1 sei­nem deut­lich jün­ge­ren Geg­ner nicht viel ent­ge­gen­set­zen und auch Harald Tuma, Mat­thi­as Mül­ler und Sieg­bert Reu­ther muss­ten ihren Geg­nern zum Sieg gra­tu­lie­ren. Auch in den Dop­peln konn­te das Baur SV Team kei­nen Punkt mehr sichern und besie­gel­ten damit die deut­li­che Heimniederlage.

Nord­li­ga 1, Junio­ren 18

Baur SV – T WR Coburg II 4:2

Wei­ter auf Erfolgs­kurs blei­ben auch die Junio­ren. Gegen die zwei­te Mann­schaft vom TC Weiß-Rot Coburg sicher­ten sich die Baur SV Jungs einen erfreu­li­chen Aus­wärts­sieg. Im Ein­zel sieg­ten Juli­an Win­ter und Tim Knäb­lein deut­lich in zwei Sät­zen, wäh­rend Tizi­an Wag­ner sich nach ver­lo­re­nem ersten Satz den Sieg im Match­tie­break sicher­te und Colin Hei­nisch glatt in zwei Sät­zen unter­lag. Den nöti­gen Punkt zum Sieg hol­ten Juli­an Win­ter und Tim Knäb­lein in einer kla­ren Par­tie. Colin Hei­nisch und Tizi­an Wag­ner muss­ten sich nach engem Match geschla­gen geben.

Nord­li­ga 2, Kna­ben 15

Baur SV – TG Schwein­furt 4:2

Die Kna­ben hol­ten sich am Frei­tag ihren ersten Sai­son­er­folg. Jan Ein­becker, Kai Rich­ter und Luis Dötschel konn­ten sich im Ein­zel gegen ihre Geg­ner durch­set­zen, wäh­rend Jakub Fischer nichts aus­rich­ten konn­te. Im Dop­pel hol­ten sich Jan Ein­becker und Luis Dötschel den Sieg und mach­ten damit auch den ersten Sai­son­er­folg perfekt.

Nord­li­ga 1, Mixed 18

TC Küps – Baur SV 2:4

Einen Aus­wärts­er­folg erspiel­te sich auch das Mixed Team. Paul Rött­gen, Luis Dötschel und Lia Meindl­schmidt konn­ten ihre Ein­zel­par­tien jeweils für sich ent­schei­den, nur Jule Naun­dorf unter­lag in zwei Sät­zen. Paul Rött­gen und Luis Dötschel sor­gen mit ihrem Erfolg im Dop­pel für den Gesamt­sieg der Mannschaft.

Nord­li­ga 3, Bam­bi­ni 12

SV Neu­ses – Baur SV 3:3

Gegen den Zweit­plat­zier­ten vom SV Neu­ses hol­ten sich die Bam­bi­ni ein Unent­schie­den. Vin­cent Hüm­mer und The­re­sa Mül­ler muss­ten im Ein­zel ihre Par­tien jeweils in zwei Sät­zen an die Geg­ner abge­ben, Noah Kügel und Eli­as Sta­si­uk ent­schie­den ihre Spie­le klar für sich. Im Dop­pel hol­ten The­re­sa Mül­ler und Eli­as Sta­si­uk den ent­schei­den­den Punkt zum Unentschieden.

Nord­li­ga 4, Bam­bi­ni 12

TSV Elsa – Baur SV II 1:5

Wei­ter unge­schla­gen blei­ben die zwei­ten Bam­bi­ni an der Tabel­len­spit­ze. In ihrer Par­tie gegen die Gast­ge­ber aus Elsa konn­ten im Ein­zel Ben Ein­becker, Leon Dietz und Lucy Tuma Zwei­satz­sie­ge ein­fah­ren, nur Emil Beu­erle an Posi­ti­on 1 muss­te sei­nem Geg­ner gra­tu­lie­ren. In den Dop­pel ließ sich der Baur SV Nach­wuchs den Sieg nicht mehr neh­men und ent­schied bei­de Begeg­nun­gen für sich.

Nord­li­ga 1, Klein­feld U9

MTV Bam­berg – Baur SV 3:15

Auch die Jüng­sten des Baur SV konn­ten mit ihrem Sieg am Wochen­en­de ihre Erfolgs­se­reie fort­set­zen. Emil Beu­erle, Leon Dietz, Marie Krapp­mann und Johan­nes Sta­si­uk gaben sowohl im Ein­zel als auch im Dop­pel nur einen Satz ab und ent­schie­den sonst alle Begeg­nun­gen klar für sich. Auch im Moto­rik­be­reich hat­ten die Baur SV Spie­ler die Nase vor­ne und sicher­ten sich damit den Gesamtsieg.