Zeu­gen gesucht

SCHEß­LITZ, LKR. BAM­BERG. Bis­lang Unbe­kann­te spreng­ten am frü­hen Diens­tag­mor­gen den Geld­aus­ga­be­au­to­ma­ten einer Bank­fi­lia­le in Scheß­litz. Zahl­rei­che Ein­satz­kräf­te fahn­den der­zeit nach den Tätern.

Ein Anwoh­ner teil­te kurz nach 3 Uhr einen lau­ten Knall in der Bank­fi­lia­le in der Stra­ße „Anger“ mit. Kurz zuvor mach­ten sich Unbe­kann­te an einem Geld­au­to­ma­ten in der Bank zu schaf­fen und spreng­ten die­sen. Inwie­weit die Täter Bar­geld erbeu­te­ten, ist noch nicht bekannt.

Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen flüch­te­ten anschlie­ßend min­de­stens drei Per­so­nen mit einem dunk­len Kom­bi und einem dunk­len VW, Golf GTI, in unbe­kann­te Rich­tung. Sogleich wur­den zahl­rei­che Strei­fen­be­sat­zun­gen und ein Hub­schrau­ber alar­miert und fahn­den der­zeit in Scheß­litz und Umgebung.

Per­so­nen, die in den Mor­gen­stun­den in Scheß­litz oder im nähe­ren Umkreis ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, die mit der Tat in Ver­bin­dung ste­hen könn­ten, mel­den sich bit­te über den Not­ruf 110 oder über jede ande­re Polizeidienststelle.