Der Land­kreis Lich­ten­fels wird in die­sem Jahr wie­der eine „Sum­mer School“ für alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler sowie Aus­zu­bil­den­den bzw. Stu­den­ten zwi­schen 15 und 20 Jah­ren aus dem Land­kreis Lich­ten­fels ver­an­stal­ten. In die­sem Jahr wer­den zwei Ter­mi­ne ange­bo­ten: In Burg­kunst­adt (bei BAUR) vom 24.07. bis 04.08.2023 und in Lich­ten­fels (im FADZ) vom 28.08. bis 08.09.2023. Die Wochen­en­den sind „unter­richts­frei“. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt.

Gemein­sam mit der Uni­ver­si­tät Bay­reuth wer­den an die­sen Tagen Lern­in­hal­te und Pro­jekt­ar­beit zu den The­men Nach­hal­tig­keit und Digi­ta­li­sie­rung ange­bo­ten. Pro­jekt­the­men kön­nen von allen Orga­ni­sa­tio­nen ins­be­son­de­re auch allen Unter­neh­men der Regi­on, sowie den Teil­neh­mern selbst vor­ge­schla­gen wer­den. Die besten Ansät­ze sol­len in die Anwen­dung über­führt wer­den. Die Kurs­teil­neh­mer erhal­ten zudem ein Zer­ti­fi­kat der Cam­pus Aka­de­mie der Uni­ver­si­tät Bay­reuth für ihre Teilnahme.

Aus der Ver­bin­dung von Nach­hal­tig­keit mit ihren Säu­len Öko­no­mie, Öko­lo­gie, Sozia­les mit der Digi­ta­li­sie­rung ent­ste­hen gro­ße Poten­zia­le, denen sich die Sum­mer School wid­men wird. Denk­bar sind vie­le The­men. Mit der Digi­ta­li­sie­rung ganz kon­kret gegen den Kli­ma­wan­del antre­ten, indem man z. B. unnö­ti­ge Fahr­we­ge in der Regi­on spart. Mit digi­ta­len Lösun­gen für die Ein­woh­ner kom­mu­na­le Ser­vices zugäng­lich machen. Regio­na­le Pro­duk­te för­dern, das Recy­cling von Han­dys und Com­pu­tern unter­stüt­zen. Und auch den Her­aus­for­de­run­gen der Digi­ta­li­sie­rung wie Des­in­for­ma­ti­on und Hate Speech begeg­nen – es gibt vie­les Kon­kre­tes zu tun.

Mit der Sum­mer School Land­kreis Lich­ten­fels sol­len jun­ge Men­schen für aktu­el­len The­men und die Regi­on begei­stert wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter www​.lkr​-lif​.de/​s​u​m​m​e​r​s​c​h​ool