Der zwei­te Schritt auf dem Weg Bay­reuths zur Fair­trade Town ist getan: Am 20. Juni 2023 wur­de die Steue­rungs­grup­pe für den Pro­zess gegrün­det. Nach dem Stadt­rats­be­schluss, mit dem der Zer­ti­fi­zie­rungs­pro­zess ein­ge­lei­tet wur­de, ist dies das zwei­te von fünf Kri­te­ri­en, die erfüllt sein müs­sen, um Fair­trade Town zu werden.

Gut 20 Inter­es­sier­te waren gekom­men, etwa eben­so vie­le hat­ten bereits im Vor­feld schrift­lich ihre Bereit­schaft zur Mit­ar­beit erklärt. Die Steue­rungs­grup­pe besteht der­zeit aus sie­ben Personen.

Ansprech­part­ner aus der Kom­mu­nal­po­li­tik ist Stadt­rat Dr. Klaus Wührl-Strul­ler, Ansprech­part­ne­rin aus der Ver­wal­tung ist die städ­ti­sche Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Gesa Thomas.

Schü­le­rin­nen und Schü­ler des P‑Seminars am Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Gym­na­si­um (WWG) wer­den nun in den näch­sten Wochen hel­fen, die wei­te­ren Kri­te­ri­en zu erfül­len: Geschäf­te, Gastro­no­mie­be­trie­be und zivil­ge­sell­schaft­li­che Ein­rich­tun­gen zu fin­den, die fai­re Pro­duk­te anbie­ten oder pla­nen, ihr Ange­bot dahin­ge­hend zu erwei­tern oder die über den Fai­ren Han­del informieren.

Neben der Steue­rungs­grup­pe wur­den vier Arbeits­grup­pen gebil­det. Sie wid­men sich den The­men „Öffent­lich­keits­ar­beit“, „Wei­te­re Teil­neh­mer fin­den“, „Ver­an­stal­tun­gen“ sowie „Pro­duk­te und Sortiment“.

Wer beim Tref­fen nicht dabei sein konn­te, sich aber ger­ne am Pro­zess Fair­trade Town Bay­reuth betei­li­gen möch­te, kann dies jeder­zeit tun. Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen sich per E‑Mail an fairtrade@​bayreuth.​de oder tele­fo­nisch bei Kli­ma­schutz­ma­na­ge­rin Gesa Tho­mas, Tele­fon 0921 25–1141, melden.