Bis zu 1000 Euro Zuschuss für Kauf von Lasten­fahr­rad oder Radanhänger

Fami­li­en und Allein­er­zie­hen­de kön­nen noch bis zum 30. Juni 2023 ihren Antrag stellen.

Das Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg weist auf die Bezu­schus­sung für den Kauf von Lasten­fahr­rä­dern und Rad­an­hän­gern hin. Bis ein­schließ­lich 30. Juni 2023 kön­nen Fami­li­en und Allein­er­zie­hen­de mit min­de­stens einem Kind sowie maxi­mal einem Kraft­fahr­zeug im Haus­halt ihren Antrag auf För­de­rung stellen.

Ach­tung: Der Haupt­wohn­sitz muss in der Stadt Bam­berg lie­gen. Zudem muss der Antrag vor der Bestel­lung bzw. Kauf gestellt wer­den. Nach­träg­lich kann der Zuschuss nicht gewährt wer­den. Die Stadt über­nimmt 25 Pro­zent der Net­to­an­schaf­fungs­ko­sten bis zu einem Höchst­be­trag von 1000 Euro bei Lasten­fahr­rä­dern. Bei mus­ku­lär betrie­be­nen Lasten­rä­dern beträgt der Zuschuss maxi­mal 500 Euro. Fahr­rad­an­hän­ger kön­nen mit bis zu 250 Euro bezu­schusst wer­den. Die För­de­rung erfolgt vor­be­halt­lich der Bekannt­ma­chung der Haus­halts­sat­zung und der Mit­tel­frei­ga­be im Haushalt.

Der För­der­an­trag, die genau­en För­der­richt­li­ni­en sowie wei­te­re Infos fin­den inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf der städ­ti­schen Home­page unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​l​a​s​t​e​n​r​a​d​f​o​e​r​d​e​r​ung. Die Anträ­ge sind per Post an die Stadt Bam­berg, Kli­ma- und Umwelt­amt, Michels­berg 10, 96049 Bam­berg, zu rich­ten. Sie kön­nen dort oder im Rat­haus am ZOB auch per­sön­lich abge­ge­ben werden.

Sämt­li­che Anträ­ge, die den Vor­ga­ben ent­spre­chen, und frist­ge­recht bis spä­te­stens am 30. Juni 2023 ein­ge­gan­gen sind, gelan­gen in einen Los­topf. Es wird solan­ge gelost, bis die zur Ver­fü­gung ste­hen­de För­der­sum­me aus­ge­schöpft ist.

Für Rück­fra­gen steht Jut­ta Neu­ner vom Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg unter 0951/87–1724 zur Verfügung.