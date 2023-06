Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um unter neu­er Leitung

Stadt­hei­mat­pfle­ge­rin Ste­pha­nie Eiß­ing bringt ihre Erfah­rung mit Muse­ums­füh­run­gen und ihr Wis­sen als Kul­tur­wis­sen­schaft­le­rin mit.

Das ver­eins­be­trie­be­ne Muse­um in der Bam­ber­ger Gärt­ner­stadt freut sich dar­über, in Ste­pha­nie Eiß­ing eine neue wis­sen­schaft­li­che Lei­te­rin gefun­den zu haben, um gemein­sam die bis­he­ri­ge Erfolgs­ge­schich­te des Muse­ums wei­ter­zu­schrei­ben. Ste­pha­nie Eiß­ing ist stu­dier­te Bau- und Kunst­hi­sto­ri­ke­rin, war in der Thü­rin­gi­schen Denk­mal­pfle­ge tätig, ist seit 2011 zer­ti­fi­zier­te Gäste­füh­re­rin in Bam­berg und seit 2012 eine der bei­den Stadtheimatpfleger:innen. In den letz­ten drei Jah­ren nahm sie bereits stell­ver­tre­tend ver­schie­de­ne Auf­ga­ben der seit 2020 vakan­ten Muse­ums­lei­tung war. „Ich freue mich sehr über die neu besetz­te Stel­le. Mit Frau Eiß­ing haben wir eine gute und fähi­ge Lei­tung für das Muse­um.“, so Andre­as Dechant, Vor­sit­zen­der des Ver­eins Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um e. V.

Ste­pha­nie Eiß­ing beginnt ihre Arbeit im Muse­um gleich mit einer Son­der­ak­ti­on: Im Rah­men des Jubi­lä­ums­pro­gramms „30 Jah­re Welt­erbe Bam­berg“ wird sie eine klei­ne Aus­stel­lung zu The­ma „Geret­te­tes Welt­erbe: Unte­re Gärt­ner­stadt Bam­berg“ erar­bei­ten, am 21. Juli 2023 vor­stel­len sowie monat­lich eine öffent­li­che Füh­rung dazu anbie­ten. Besu­che­rin­nen und Besu­cher des Gärt­ner-und Häcker­mu­se­ums kön­nen sich auf inter­es­san­te Ein­blicke freu­en, die am 21. Juli 2023, am 17. August 2023, am 8. Sep­tem­ber 2023 und am 6. Okto­ber 2023 jeweils um 16 Uhr ange­bo­ten wer­den. Für die Teil­nah­me ist ledig­lich der Muse­ums­ein­tritt zu ent­rich­ten. Die Gärt­ner­stadt ist der Schwer­punkt im Welt­erbe-Jubi­lä­ums­pro­gramm, das unter www​.welt​erbe​.bam​berg​.de im Detail ein­seh­bar ist.

Ein wei­te­rer Erfolg für den Ver­ein des Gärt­ner- und Häcker­mu­se­ums in der aktu­el­len Sai­son ist die Wie­der­her­stel­lung der fünf Außen­bän­ke im Frei­licht­be­reich, die durch einen Zuschuss der Kul­tur­för­de­rung der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg mög­lich wur­de. Die Gäste kön­nen auf den Bän­ken nun wie­der einen ent­spann­ten Auf­ent­halt im üppig bepflanz­ten Haus­gar­ten des Muse­ums genießen.