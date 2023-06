Was haben der Land­schafts­pfle­ge­trupp von Zil­gen­dorf und der Ren­ter­trupp von Strös­sen­dorf gemein­sam? Es ist das beson­de­re Enga­ge­ment für die Natur und Umwelt in der Regi­on, denn bei­de erhiel­ten jüngst zusam­men mit drei wei­te­ren Enga­gier­ten aus dem Land­kreis Lich­ten­fels den För­der­preis für Umwelt- und Natur­schutz. Bei der Preis­ver­lei­hung im Land­rats­amt Lich­ten­fels zeig­te sich ein­mal mehr: Ehren­amt und frei­wil­li­ges Enga­ge­ment sind für unse­re Gesell­schaft mehr als ein Sah­ne­häub­chen. Das beton­ten Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner und alle Bür­ger­mei­ster, die sich bei „Ihren“ Preis­trä­gern herz­lich bedankten.

Bereits zum 29. Mal wur­de heu­er der För­der­preis, der von der Spar­kas­se Coburg – Lich­ten­fels gestif­tet wird, aus­ge­lobt. Aus den 16 Vor­schlä­gen wähl­te eine Fach­ju­ry mit Ver­tre­tern ver­schie­de­ner Ämter und Ver­bän­de fünf Preis­trä­ger aus, die nun aus den Hän­den von Land­rat Meiß­ner und dem stv. Vor­stands­vor­sit­zen­den Roland Vogel die Urkun­den und einen Geld­preis über­reicht beka­men. Roland Vogel ging in sei­nem Gruß­wort ange­sichts der glo­ba­len Kli­ma­kri­se dar­auf ein, wie wich­tig jeder Bei­trag auch auf loka­ler Ebe­ne für eine intak­te Natur, für ein „weni­ger“ an Ver­brauch und für ein „mehr“ an Kli­ma- und Arten­schutz ist. Land­rat Meiß­ner hob den oft jahr­zehn­te­lan­gen Ein­satz der Preis­trä­ger her­vor, die abseits des Ram­pen­lichts im Sin­ne der Umwelt- und Natur­schut­zes viel für ihre Ort­schaft, für die Regi­on, für bestimm­te Bio­to­pe oder auch für ein­zel­ne Tier- und Pflan­zen­ar­ten getan hätten.

Die dies­jäh­ri­gen Preis­trä­ger sind:

Der Rent­ner­trupp Strös­sen­dorf, bestehend aus Wil­fried Sün­kel, Peter Hil­de­brandt, Her­bert Sachs, Wal­de­mar Orlow­ski, Kurt Will, Gert Vogel, küm­mert sich seit 2016 um die Bio­to­pe, Obst­bäu­me und Grün­an­la­gen in Strös­sen­dorf. Abge­se­hen von der Win­ter­pau­se macht die Grup­pe jeden Diens­tag einen Arbeits­ein­satz. Wil­fried Sün­kel, der die Grup­pe lei­tet und sich anfangs die dama­li­ge Rent­ner­grup­pe in Weis­main zum Vor­bild nahm, hob bei der Preis­über­ga­be auch die gute Zusam­men­ar­beit mit dem Alten­kunst­adter Bau­hof hervor.

Die letzt­jäh­ri­ge, erfolg­rei­che Wie­sen­wei­he-Brut im Main­tal bei Ebens­feld stellt inner­halb des För­der­prei­ses eine Beson­der­heit dar. Sel­ten, dass die Jury ein bis dato ein­ma­li­ges Pro­jekt aus­zeich­net. Aber sie hielt die gute Kom­mu­ni­ka­ti­on und Abstim­mung zwi­schen dem Land­wirt Jochen Fin­kel und dem Lan­des­bund für Vogel­schutz, nament­lich des­sen Vor­sit­zen­de Mari­on Damm, für so bei­spiel­ge­bend, dass sie den bei­den den Preis zuer­kann­te. Die Vogel­kund­ler um Mari­on Damm hat­ten im Früh­jahr 2022 erst­mals eine Wie­sen­wei­he bei Ebens­feld aus­ge­macht und nach län­ge­rer Beob­ach­tungs­zeit ein Nest im Getrei­de­feld von Jochen Fin­kel loka­li­siert. Die­ser war damit ein­ver­stan­den, das Gebiet um das Nest bis zum Flüg­ge­wer­den der Vögel nicht mehr zu bear­bei­ten. Nach­dem die 5 Jung­vö­gel aus­ge­flo­gen waren, konn­te das „Sperr­ge­biet“ sogar noch gedro­schen wer­den, so dass alle Sei­ten mit der gelun­ge­nen Akti­on zufrie­den waren.

Einen wei­te­ren Preis erhielt Bern­hard Sche­rer aus Obrist­feld für sei­ne jahr­zehn­te­lan­ge Tätig­keit in ver­schie­de­nen Ver­ei­nen. Vor allem im Gar­ten­bau­ver­ein war und ist er als Gerä­te­wart aktiv und ein zuver­läs­si­ger Hel­fer bei allen Arbeits­ein­sät­zen, gera­de auch bei der Baum- und Grün­flä­chen­pfle­ge. Sei­ne Natur­ver­bun­den­heit drückt sich auch in sei­ner Tätig­keit als Imker aus.

Einer regio­na­len Beson­der­heit haben sich eini­ge Zil­gen­dor­fer ver­schrie­ben: Das Kopf­wei­den-Wäld­chen auf einem feuch­ten Flur­stück ober­halb von Zil­gen­dorf wird seit Jahr­zehn­ten von einem Pfle­ge­trupp um Tho­mas Quin­ger peri­odisch gepflegt, so dass sich dort ein beson­de­rer Lebens­raum für Insek­ten und Vögel erhal­ten konn­te Zir­ka 150 Kopf­wei­den umfasst das Wäld­chen. Die aktu­el­len Mit­strei­ter von Tho­mas Quin­ger sind Win­fried Graß, Nor­bert Bütt­ner, Micha­el Schmidt, Phil­ipp Schäff­ner, Oli­ver Poselt.

Auch Hans Born­schle­gel aus Main­roth zählt zu den dies­jäh­ri­gen Preis­trä­gern. Da er bei der Ver­lei­hung nicht anwe­send sein konn­te, wird ihm der Preis auf eige­nen Wunsch hin erst bei der näch­sten Run­de überreicht.

Bis Febru­ar 2024 kön­nen wie­der Vor­schlä­ge für den För­der­preis gemacht wer­den, denn, so waren sich Land­rat Meiß­ner und Spar­kas­sen-Vor­stand Roland Vogel einig, es „muss“ eine Neu­auf­la­ge des Prei­ses geben, ist doch der Preis schon durch sein The­ma der Kon­ti­nui­tät und Nach­hal­tig­keit ver­pflich­tet. Auch dann wird die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses mit ihrem Lei­ter Micha­el Stro­mer wie­der als Orga­ni­sa­tor fun­gie­ren. Aller­dings wird Roland Vogel zumin­dest als Spar­kas­sen-Vor­stand nicht mehr dabei sein kön­nen, geht er doch Ende Juli in den Ruhe­stand. Als sym­bo­li­sche Aner­ken­nung für sei­ne lang­jäh­ri­ge Beglei­tung des Spar­kas­sen – För­der­prei­ses über­reich­te ihm Land­rat Meiß­ner abschlie­ßend einen jun­gen Obstbaum.