Aus­stel­lung mit beson­de­rem For­mat: eine wach­sen­de Galerie

29. Juni: Auf­takt zur Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt als Akti­ons­tag ab 14 Uhr mit Ver­nis­sa­ge ab 18 Uhr

Im Land­rats­amt Bay­reuth fin­det vom 29. Juni bis zum 14. Sep­tem­ber eine Kunst­aus­stel­lung in ganz neu­em For­mat statt – eine anwach­sen­de Aus­stel­lung mit öffent­li­chen Akti­ons­ta­gen, wobei ver­schie­de­ne Kunst­spar­ten mit­ein­an­der in Ver­bin­dung tre­ten sowie Kon­takt und Aus­tausch mit dem inter­es­sier­ten Publi­kum mög­lich ist.

Zum ersten Akti­ons­tag der Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt Bay­reuth am Don­ners­tag, 29. Juni, las­sen sich die drei Künst­ler Axel Luther, Elvi­ra Ger­häu­ser und Vol­ker Wun­der­lich bei ihrem krea­ti­ven Schaf­fen ab 14 Uhr über die Schul­ter schauen.

Axel Luther – ali­as Par­ti­sa­nen­gärt­ner – arbei­tet seit vie­len Jah­ren mit ver­schie­de­nen Mate­ria­li­en in unter­schied­li­chen Tech­ni­ken. Bekannt ist er für sei­ne Skulp­tu­ren in Alu, Beton, Bron­ze, Kera­mik, Eisen und Stein sowie sei­ne Schwim­men­de Gär­ten und die Male­rei, ins­be­son­de­re auch die Wand­ma­le­rei – die er hier in Form von Fas­sa­den­be­ma­lung im Gara­gen­be­reich des Land­rats­amts präsentiert.

Elvi­ra Ger­häu­ser ver­bin­det ihre Lei­den­schaft zur Bil­den­den Kunst mit gro­ßer Expe­ri­men­tier­freu­de. So ver­wen­det sie in ver­schie­de­nen Anwen­dungs­be­rei­chen auch ganz unter­schied­li­che Tech­ni­ken; dazu gehö­ren Male­rei, Gra­fik, Radie­rung, Stein­bild­haue­rei, Kera­mik und Glasdesign.

Vol­ker Wun­der­lich, der sei­ne Arbei­ten bereits welt­weit prä­sen­tiert, beschäf­tigt sich in sei­nen Bil­dern mit der Ver­dich­tung von ele­men­ta­ren Ein­zel­for­men zu einem – meist abstrak­ten – Gegen­stand. Die Ent­ste­hung und das Ver­hal­ten der Din­ge im quan­ten­phy­si­schen Gedan­ken sind ihm eine uner­schöpf­li­che Quel­le für sei­ne aktu­el­len Arbeiten.

Die Ver­nis­sa­ge am glei­chen Tag um 18 Uhr steht unter dem Mot­to der Kul­tur­be­geg­nun­gen und wird umrahmt von Dar­bie­tun­gen des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers; dazu wer­den auch kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten aus dem Bay­reu­ther Land gereicht.

Anwe­send sind neben den drei Künst­lern, die in Akti­on sind, auch die­je­ni­gen Aus­stel­le­rin­nen und Aus­stel­ler, die die näch­sten öffent­li­chen Akti­ons-Don­ners­ta­ge jeweils von 14 bis 18 Uhr gestal­ten wer­den. Am 6. Juli wird der Lie­der­po­et und Künst­ler Tho­mas Bau­ern­schmitt, der in digi­ta­ler Tech­nik gestal­tet, anwe­send sein, am 13. Juli die jun­ge Hob­by­künst­le­rin Valen­ti­na Krau­se, die ger­ne detail­reich arbei­tet. Ste­phan Schicke, der Land­schaf­ten mit abstrak­ten, pla­sti­schen Ele­men­ten inter­pre­tiert, lässt sich am 20. Juli über die Schul­ter schau­en, und Lara Ebert, die Groß­for­ma­te in Mixed-Media-Tech­nik liebt, am 27. Juli. Der Musi­ker, Maler und Gra­fik­de­si­gner Linus Cuno prä­sen­tiert am 3. August Musik-und-Bild-Duet­te, die lei­den­schaft­li­che Male­rin und Archi­tek­tin Esz­ter Füles­di ist am 10. August krea­tiv tätig, die jun­ge Male­rin und Zeich­ne­rin Jana Schwarz, deren Favo­ri­ten Acryl­ma­le­rei und klas­si­sche Blei­stift­zeich­nun­gen sind, am 17. August. Jür­gen Lind­ner, der sich der digi­ta­len Kunst mit far­ben­fro­hen, abstrak­ten und geo­me­tri­schen Gra­fi­ken wid­met, ist am 24. August und der gelern­te Por­zel­lan­ma­ler Sieg­fried Zitz­mann, der sich ger­ne von Land­schaf­ten inspi­rie­ren lässt, am 31. August krea­tiv tätig. Beglei­tet wer­den die krea­ti­ven Don­ners­tag­nach­mit­ta­ge teil­wei­se von wei­te­ren kul­tu­rel­len Dar­bie­tun­gen. Das Beson­de­re: Nach jedem Akti­ons-Don­ners­tag wächst die Gale­rie an, denn jede Künst­le­rin bzw. jeder Künst­ler lässt das ent­stan­de­ne Werk – oder ein ande­res – in der Ausstellung.

Den Abschluss der Som­mer-Gale­rie bil­det die Finis­sa­ge mit Auk­ti­on am Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber 2023, um 17 Uhr – umrahmt wird die Finis­sa­ge von Dar­bie­tun­gen des Frän­ki­schen Thea­ter­som­mers und regio­na­ler Kulinarik.