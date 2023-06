Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Her­zo­gen­au­rach und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad aufgefunden

Ecken­tal – Einer auf­merk­sa­men Bür­ge­rin fiel am 19.06.23 ein sil­ber­far­be­nes Her­ren Moun­tain­bike der Mar­ke Out­door in der Sand­stra­ße auf. Da das unver­sperr­te Fahr­rad am 23.06.23 immer noch dort stand, ver­stän­dig­te sie die Polizei.

Der Eigen­tü­mer des Fahr­ra­des kann sein Fahr­rad gegen Vor­la­ge eines Eigen­tums­nach­wei­ses beim Markt Ecken­tal abholen.

Fahr­feh­ler führt zu erheb­li­chem Sachschaden

Ecken­tal – Am Vor­mit­tag des 23.06.2023 kam es in der Hal­lerstra­ße zu einem Verkehrsunfall.

Der Fah­rer eines Pkw woll­te in eine Grund­stücks­ein­fahrt abbie­gen, ver­wech­sel­te hier­bei jedoch aus Unacht­sam­keit Gas­pe­dal und Brem­se, sodass das Fahr­zeug beschleu­nig­te. Der Pkw leg­te eini­ge Meter auf dem Geh­weg zurück, wo er erheb­lich die Bei­fah­rer­sei­te eines am Stra­ßen­rand gepark­ten Pkw sowie einen Zaun beschä­dig­te, bevor er zum Still­stand kam. Der Fah­rer wur­de hier­bei nicht verletzt.

Sein Pkw konn­te im Anschluss in die anvi­sier­te Ein­fahrt gescho­ben wer­den, wäh­rend der gepark­te Pkw abge­schleppt wer­den muss­te. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 18.000,- EUR.