Mit einem neu­en per­sön­li­chen Rekord konn­te Bür­ger­mei­ster Bert Horn in die­sem Jahr das Wie­sen­fest eröff­nen: Ein Schlag und der Zapf­hahn saß fest im ersten Fass, wel­ches natür­lich den Anwe­sen­den Gästen von der Braue­rei als Frei­bier spen­diert wur­de. Unter­stützt durch Uwe Döbe­r­ei­ner von der Scher­del-Braue­rei sowie den Anwe­sen­den Mit­glie­dern des Markt­ge­mein­de­ra­tes wur­de das Frei­bier an die Besu­cher ver­teilt zu denen auch ein Ehe­paar aus der Schweiz gehör­te. Die bei­den ver­brin­gen ihren Urlaub in Bad Steben und erkun­den den Fran­ken­wald mit dem E‑Bike. Beim Bad Stebe­ner Wie­sen­fest hat­ten die Gäste dann auch Gele­gen­heit mit der Musik von „Granny´s Pearl“ in die ört­li­che Fest­kul­tur einzutauchen.

Am Sams­tag geht´s musi­ka­lisch wei­ter mit „Blues Nid“ und am Sonn­tag lädt der Markt Bad Steben um 13.00 Uhr ein dem gro­ßen Fest­zug mit der Nord­hal­be­ner Blas­ka­pel­le bei­zu­woh­nen bevor das „Trio Aku­sti­ka“ für noch mehr Stim­mung sorgt! Am Mon­tag fin­den ab 15.00 Uhr die Spie­le der Schul­kin­der an der Sach­sen­ruh statt und auch zur offi­zi­el­len Schluss­fei­er trifft man sich um 17.00 Uhr an der Buche. Den Aus­klang des Wie­sen­fe­stes am Mon­tag­abend beglei­tet die „Süß­stoff­kom­bo“! Unter Regie der Hofer-Land-Fest­wir­te sorgt in die­sem Jahr die Fami­lie Zapf für das leib­li­che Wohl beim Wie­sen­fest und die Ver­gnü­gungs­be­trie­be Schramm sind wie­der mit ihren Fahr­ge­schäf­ten vertreten.