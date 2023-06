Nach Fei­er­abend in den Garten!

Super­food wie Hei­del­bee­re, Erd­bee­re und Toma­te gesund und ertrag­reich im eige­nen Gar­ten anbau­en? Die Fach­leu­te des Gemü­se­bau­ver­suchs­be­triebs der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) in Bam­berg zei­gen am Mon­tag, den 26. Juni, wie das gelingt!

Rich­ti­ge Sortenwahl

Wider­stands­fä­hi­ge Sor­ten in Bezug auf Krank­hei­ten und Wit­te­rungs­ein­flüs­se sind ein wich­ti­ger Bau­stein für eine ertrag­rei­che Kul­tur, nicht nur im öko­lo­gi­schen Anbau. Wie die Toma­ten auch im Frei­land ohne schüt­zen­des Dach gelin­gen und wor­auf es bei einem erfolg­rei­chen Anbau von Erd­bee­ren und Hei­del­bee­ren ankommt, zei­gen Ihnen die Fach­leu­te bei der näch­sten öffent­li­chen Füh­rung. Treff­punkt für die Füh­rung ist am Mon­tag, 26. Juni, um 17 Uhr am Haupt­ein­gang vor dem Büro­ge­bäu­de, Gal­gen­fuhr 21 in 96050 Bamberg.

Anmel­dung erforderlich

Das Ange­bot rich­tet sich spe­zi­ell an ein­zel­ne Per­so­nen, ins­be­son­de­re Berufs­tä­ti­ge sowie an klei­ne Grup­pen. Die Füh­rung dau­ert ca. eine Stun­de und kostet 5 € pro Per­son. Das Ent­gelt wird vor Ort vom Gäste­füh­rer ent­ge­gen­ge­nom­men. Da die Grup­pen­grö­ße auf 25 Teil­neh­men­de beschränkt ist, bit­ten wir um eine ver­bind­li­che Anmel­dung. Ohne Vor­ab-Anmel­dung kann kei­ne Teil­nah­me garan­tiert werden.

Grö­ße­re Grup­pen wer­den gebe­ten, sich über die Online-Anmel­dung oder die Kon­takt­da­ten auf unse­rer Web­site bei der Baye­ri­schen Gar­ten­aka­de­mie für einen indi­vi­du­el­len Füh­rungs­ter­min anzu­mel­den. Eine Anmel­dung ist mög­lich über fuehrungen@​lwg.​bayern.​de oder 0931 9801–3342.

LWG Veits­höch­heim

Ein­blick in den moder­nen Anbau und aktu­el­le Ver­su­che bie­ten die öffent­li­chen Erleb­nis­füh­run­gen der LWG von April bis Sep­tem­ber an jedem letz­ten Mon­tag im Monat um 17:00 Uhr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Füh­run­gen an allen LWG-Stand­or­ten sowie aktu­el­le Ter­mi­ne fin­den Sie auf der LWG-Inter­net­sei­te unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​f​u​e​h​r​u​n​gen.