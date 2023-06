Der Akti­ons­tag des VdK-Kreis­ver­ban­des Hof hat ein­mal mehr eini­ge hun­dert Mit­glie­der sowie inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus Stadt und Land­kreis Hof in und vor die Geschäfts­stel­le in der Blü­cher­stra­ße gelockt. Natür­lich bestand die Mög­lich­keit sich in Sozi­al­rechts­fra­gen bera­ten zu las­sen, doch beim Tag der offe­nen Tür gab´s vie­le wei­te­re Infor­ma­tio­nen und auch die Gesel­lig­keit kam nicht zu kurz.

Die Besu­cher konn­ten sich in der Hofer Geschäfts­stel­le umse­hen und zum Bei­spiel vom Gesund­heits­dienst­lei­ster SANI­KLICK einen Fuß-Scan oder eine Venen­mes­sung durch­füh­ren las­sen. Dar­über hin­aus war das Unter­neh­men auch mit einer Hilfs­mit­tel-Aus­stel­lung über Reha-Tech­nik vertreten.

Das Gesel­li­ge High­light des Akti­ons­ta­ges war Toni Hohl­hut aus Markt­leu­gast der mit dem Akkor­de­on all­seits bekann­te Lie­der zum Besten gab und wie­der ordent­lich für Stim­mung sorg­te. Auf Qua­li­tät auch bei der Ver­pfle­gung wird beim VdK natür­lich streng geach­tet eben­so wie auf Tra­di­ti­on. So war der bekann­te Hofer Wärscht­la­moo Mar­cus Traub mit sei­nen Spe­zia­li­tä­ten aus dem Wurst­kes­sel wie­der die viel umla­ger­te Anlauf­stel­le der zahl­rei­chen Besu­che­rin­nen und Besucher.

Unter­stützt von den Ehren­amt­li­chen des VdK-Kreis­ver­ban­des konn­ten die Mit­ar­bei­ter der Geschäfts­stel­le auf einen im dop­pel­ten Sin­ne hei­ßen aber sehr erfolg­rei­chen Tag zurückblicken!