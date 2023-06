Im Urwald tönen­der Holzrohre

Unter dem Titel „Die Fagot­te sind los!“ waren am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de über 180 Spie­le­rin­nen und Spie­ler des sym­pa­thi­schen Holz­blas­in­stru­men­tes aus allen Tei­len Deutsch­lands ange­reist, um in den Räu­men der Städ­ti­schen Musik­schu­le in sie­ben Grup­pen unter der Anlei­tung von 30 hoch­ka­rä­ti­gen Dozent:innen, dar­un­ter auch der Solo­f­agot­tist der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, Alex­ei Tkachuk, zu pro­ben und zu musizieren.

Ein­mal im Jahr tref­fen sich Ama­teur­fa­got­ti­sten und ‑fagot­ti­stin­nen aus ganz Deutsch­land zu die­sem Work­shop. Sie sind zwi­schen sechs und acht­zig Jah­re alt und fin­den sich dort, ent­spre­chend ihren Lei­stungs­stu­fen, zu Ensem­bles zusam­men. In die­sem Jahr fand der Work­shop erst­mals dank des Fagott­leh­rers der städt. Musik­schu­le, Vol­ker Wer­ner, in Bam­berg statt.

Vor­mit­tags wur­de in den Räu­men der Musik­schu­le mit viel Spaß und Freu­de musi­ziert und am Nach­mit­tag ging es dann bei bestem Wet­ter auf dem Vor­platz wei­ter, wo nach Piz­za aus dem eigens auf­ge­stell­ten Ofen im Tut­ti geprobt und spä­ter auch ein Eis­wa­gen geplün­dert wurde.

Beim Schluss­kon­zert am Sonn­tag­mor­gen bevöl­ker­ten 180 klei­nen und grö­ße­ren Fagottist:innen die Büh­ne im gro­ßen Saal der Kon­zert­hal­le und begei­ster­ten die zahl­rei­chen Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer mit dem ful­mi­nan­ten Schluss­tut­ti „You Can Get It“.

Im kom­men­den Jahr tref­fen sich die Fagot­ti­sten und Fagot­ti­stin­nen in Kaiserslautern.