Um irdi­schen und himm­li­schen Glanz geht es am DON­NERS­TAG, 29. JUNI 2023, UM 19 UHR in der Kir­che St. Ägi­di­us in Eckers­dorf. Hans Peetz, Dekan in Ruhe­stand und Vor­sit­zen­der des Ver­eins Mark­gra­fen­kir­chen, zeigt anhand der Innen­aus­stat­tung der Kir­che, wie die Reprä­sen­tan­ten der welt­li­chen Macht – vom ört­li­chen Ade­li­gen bis zum König – sich hier haben „ver­ewi­gen“ las­sen. Hans Peetz geht dabei auch der Fra­ge nach, wie sich die Selbst­dar­stel­lung der irdi­schen Her­ren zum Mot­to aller Mark­gra­fen­kir­chen „Allein Gott die Ehre“ ver­hält. Dazu erklingt fest­li­che Barock­mu­sik, es spielt ein Blä­ser­en­sem­ble unter Lei­tung von Anne Mül­ler. Der Ein­tritt ist kosten­los, Spen­den sind will­kom­men. Der Abend ist Teil der Som­mer­rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“; Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk, die Kir­chen­ge­mein­de Eckers­dorf, der Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen sowie der Histo­ri­sche Ver­ein für Ober­fran­ken. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de