Bewer­bun­gen bis zum 10. Juli möglich

Ab sofort kön­nen sich Schu­len und Kitas aus Stadt und Land­kreis Bam­berg um eine Teil­nah­me am kul­tu­rel­len Bil­dungs­pro­gramm des KS:BAM bewerben.

Der KS:BAM – Kultur.Service Bam­berg für Schu­len und Kitas, die kom­mu­na­le Koor­di­nie­rungs­stel­le für Kul­tu­rel­le Bil­dung in Stadt und Land­kreis Bam­berg mit Sitz im Kul­tur­amt der Stadt Bam­berg, lädt Schu­len und Kitas aus Stadt und Land­kreis Bam­berg dazu ein, sich um eine Teil­nah­me am Kultur.Klassen-Programm für die kom­men­den vier Schul- und Kita­jah­re 2023/2024–2026/2027 zu bewer­ben. Das Kultur.Klassen-Programm wur­de 2010 vom KS:BAM ent­wickelt, bereits bun­des­weit aus­ge­zeich­net und ver­steht sich als Tür­öff­ner und Weg­be­rei­ter, um Kul­tu­rel­le Bil­dung für alle Kin­der und Jugend­li­chen in Schu­le und Kita zugäng­lich zu machen.

Jede Bil­dungs­ein­rich­tung kann sich für eine oder meh­re­re Kultur.Klassen bewer­ben. Hier­bei ist es wich­tig, dass die Bil­dungs­ein­rich­tung Kul­tu­rel­le Bil­dung idea­ler­wei­se län­ger­fri­stig in ihren Schul- oder Kitaall­tag ein­bin­den und mit exter­nen Kulturpartner:innen zusam­men­ar­bei­ten möch­te. Pro Jahr setzt eine Kultur.Klasse dabei bis zu 20 x 90 Minu­ten Kul­tur in Berei­chen wie bei­spiels­wei­se Bil­den­de und Dar­stel­len­de Kün­ste, Musik, Lite­ra­tur, Medi­en oder Spiel um. Wich­tig ist auch Raum für freie Krea­ti­vi­tät und Par­ti­zi­pa­ti­on sowie antei­lig für Bil­dung für nach­hal­ti­ge Entwicklung.

Die Orga­ni­sa­ti­on der ein­zel­nen Koope­ra­ti­ons­pro­jek­te erfolgt über den KS:BAM sowie ein digi­ta­les System. Maxi­mal kön­nen 50 Kultur.Klassen auf­ge­nom­men werden.

Die Aus­schrei­bungs- und Bewer­bungs­un­ter­la­gen lie­gen den Bil­dungs­ein­rich­tun­gen bereits in digi­ta­ler Form vor. Bei Fra­gen kön­nen sich Inter­es­sier­te über kontakt@​ks-​bam.​de an das Team des KS:BAM wen­den. Die Bewer­bungs­frist endet am 10. Juli.