Roc­co Sess­ler gewinnt beim Grand Prix von Deutsch­land und über­nimmt die NTC-Führung

Vor über 200.000 Zuschau­ern fuh­ren die Pilo­ten des Nor­t­hern Talent Cup am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ihr sieb­tes und ach­tes Sai­son­ren­nen im Rah­men der MotoGP auf dem Sach­sen­ring. Die Fans konn­ten sich über einen deut­schen Sieg freu­en, denn der 14-jäh­ri­ge Roc­co Sess­ler aus Röt­ten­bach gewann den zwei­ten Wer­tungs­lauf am Sonn­tag­mor­gen und über­nahm damit die Tabel­len­spit­ze. In der Gesamt­wer­tung führt der frän­ki­sche Young­ster nach acht von 14 Ren­nen mit 145 Punk­ten. Bereits am kom­men­den Wochen­en­de geht es für den Nach­wuchs­fah­rer wei­ter zur fünf­ten Sai­son­run­de ins tsche­chi­sche Most, wo er vom 23. bis 25. Juni im Rah­men der IDM an den Start geht.