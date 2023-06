Blick hin­ter die Kulis­sen – The­men: Kir­chen­re­no­vie­rung und Stiftungen

Erste Teil­be­rei­che an der Kir­che St. Micha­el wur­den bereits 2010 saniert. Im Novem­ber 2012 muss­te dann die Kir­che wegen her­ab­stür­zen­der Putz­tei­le für die Öffent­lich­keit gesperrt wer­den. Bei der „Hin­ter den Kulissen“-Führung auf dem Micha­els­berg am Don­ners­tag, 29. Juni, kommt zur Spra­che, wie weit die Sanie­rungs­ar­bei­ten seit­dem gedie­hen sind. Fer­ner wer­den das reich aus­ge­stat­te­te Refek­to­ri­um, der ehe­ma­li­ge Spei­se­saal des Bene­dik­ti­ner­klo­sters, und der Kreuz­gang gezeigt. Erklärt wird außer­dem, was es mit der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg und der Bür­ger­spi­tal­stif­tung Bam­berg auf sich hat.

Eine Anmel­dung ist bis Mitt­woch, 28. Juni, unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​h​i​n​t​e​r​-​d​e​n​-​k​u​l​i​s​sen erfor­der­lich. Treff­punkt ist um 17 Uhr am Infozentrum/​Café Bam­ber­ger Stifts­la­den. Die Füh­rung dau­ert bis zu ein­ein­halb Stun­den. Füh­ren wer­den Clau­dia Schel­bert, Sach­ge­biets­lei­tung Stif­tungs­we­sen des Käm­me­rei­amts, und Karin Ham­per vom Immo­bi­li­en­ma­nage­ment der Stadt Bam­berg, die auch die Bau­lei­tung St. Micha­el betref­fend inne­hat. Die Füh­rung ist nicht bar­rie­re­frei. Wer mit dem Auto zum Treff­punkt gelan­gen möch­te, wird gebe­ten, die neu­en Ver­kehrs­re­ge­lun­gen, die ab 26. Juni auf dem Micha­els­berg gel­ten, zu beach­ten. So ist die Anfahrt über den Mai­en­brun­nen ab Ein­mün­dung Abts­berg mög­lich. Die Stadt­bus­li­nie 910 ver­kehrt bis zur Ersatz-Hal­te­stel­le Kli­ni­kum Michels­berg, die Hal­te­stel­len Michels­berg und Storchs­gas­se kön­nen nicht bedient werden.