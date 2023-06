Bei­de Her­ren Teams und Damen nach Pfingst­pau­se erfolgreich

Erfolg­rei­cher Auf­takt für den Baur SV nach der Pfingst­pau­se: In den ersten Spie­len nach der vier­wö­chi­gen Pau­se waren acht Baur SV Teams im Ein­satz, von denen sie­ben ihre Par­tien erfolg­reich für sich ent­schei­den konnten.

Lan­des­li­ga 2, Herren

Baur SV – TC WB Thur­n­au 6:3

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag tra­fen die Her­ren im letz­ten Heim­spiel auf die Gäste aus Thur­n­au. Die erste Run­de mit Jan Fia­la, Pas­cal Men­nel und Han­nes Kern gip­fel­te bei­na­he zeit­gleich in drei Match­tie­breaks. Wäh­rend Fia­la und Men­nel an 2 und 4 mit kämp­fe­ri­schen Lei­stun­gen erfolg­reich waren, muss­te Kern sei­nem Geg­ner gra­tu­lie­ren. In Run­de zwei hat­te Seba­sti­an Schnei­der an 5 letzt­lich kei­ne Chan­ce. Baur SV-Kapi­tän Ste­fan Kor­nitz­ky an 3 und David Mra­zek im Spit­zen­ein­zel hat­ten jedoch wenig Pro­ble­me und stell­ten ein 4:2 nach den Ein­zeln her. In den Dop­peln waren sowohl Mrazek/​Kornitzky als auch Fiala/​Mennel über­le­gen. Schneider/​Kern muss­ten ihre Par­tie aber deut­lich abge­ben. Somit stand am Ende ein 6:3‑Sieg zu Buche.

Die Ergeb­nis­se: Mra­zek – Kolb 6:1 6:0; Fia­la – Unger 4:6 6:3 10:7; Kor­nitz­ky – Höhn 6:2 6:1; Men­nel – Glo­ger 7:5 4:6 10:8; Schnei­der – Dittrich 2:6 2:6; Kern – Dr. Schulz 6:2 5:7 7:10; Mrazek/​Kornitzky – Kolb/​Höhn 6:0 6:1; Fiala/​Mennel – Unger/​Dr. Schulz 6:2 6:3; Schneider/​Kern – Gloger/​Dittrich 1:6 0:6

Nord­li­ga 1, Herren

TG Neu­stadt – Baur SV II 4:5

Ein wie­der­holt knap­pes Auf­ein­an­der­tref­fen konn­te unse­re zwei­te Her­ren­mann­schaft für sich ent­schei­den. In den Ein­zeln sieg­ten Ruben Zuni­ga und Ste­fan Fürst jeweils in zwei Sät­zen, wäh­rend Dori­an Uhl­ein im Spit­zen­ein­zel das Nach­se­hen hat­te und Tim Knäb­lein, Juli­en Zuni­ga und Mar­cel Gäbel­ein sich in den Match­tie­break kämpf­ten. Hier konn­ten Tim Knäb­lein und Mar­cel Gäbel­ein ihre Par­tien für sich ent­schei­den, wäh­rend Juli­en Zuni­ga in einem ner­ven­auf­rei­ben­den Match knapp unter­lag. Damit hat­te sich das Baur SV Team einen 4:2‑Vorsprung nach den Ein­zeln gesi­chert. In den ent­schei­den­den Dop­peln hol­ten Gäbelein/​Fürst im Match­tie­break des drit­ten Sat­zes den wich­ti­gen fünf­ten Punkt für die Schuhstädter.

Die Ergeb­nis­se: Diez – Uhl­ein 6:1, 6:0; Thei­mer – 2:6, 1:6; Hei­ke – Knäb­lein 6:3, 2:6, 3:10; Diez – Zuni­ga 7:5, 6:7, 15:13; Diede­richs – Gäbel­ein 6:1, 3:6, 7:10; Zeik – Fürst 4:6, 6:7; Diez/​Theimer – Uhlein/​Knäblein 6:1, 6:1; Heike/​Diez – Zuniga/​Zuniga 7:6, 6:4; Diederichs/​Zeik – Gäbelein/​Fürst 6:1, 4:6, 6:10.

Nord­li­ga 1, Damen

TSG 2005 Bam­berg – Baur SV 1:8

In ihrer ersten Begeg­nung nach der Pfingst­pau­se waren die Damen beim Aus­wärts­spiel in Bam­berg klar über­le­gen. Bereits in den Ein­zeln mach­ten die Burg­kunst­adterin­nen den Sieg mit Ein­zel­er­fol­gen von Eli­sa­beth Din­kel, Tina Ham­mer­schmidt, Lia Meindl­schmidt, Anni­ka Pet­te­rich und Julia Fischer per­fekt. Auch in den abschlie­ßen­den Dop­peln behielt das Baur SV Team die Über­hand und ent­schied alle drei Begeg­nun­gen für sich.

Die Ergeb­nis­se: Weiss – Wim­mer 6:2, 2:1 (w.o.); Hie­pass-Ary­us – Din­kel 5:7, 6:2, 11:13; Elf­lein – Ham­mer­schmidt 1:6, 2:6; Wer­nicke – Meindl­schmidt 1:6, 2:6; Nerad – Pet­te­rich 1:6, 3:6; Büt­tel – Fischer 1:6, 2:6; Weiss/​Wernicke – Hammerschmidt/​Fischer 2:6. 6:7; Hie­pass-Ary­us/­Ne­rad – Dinkel/​Tuma 1:6, 3:6; Elflein/​Büttel – Meindlschmidt/​Petterich 2:6, 4:6.

Nord­li­ga 4, Her­ren 40

TC WR Coburg – Baur SV 6:0

In einer ein­sei­ti­gen Par­tie gab es für die Her­ren 40 bei den star­ken Gast­ge­bern aus Coburg nichts zu holen. Im Ein­zel unter­la­gen Harald Tuma, Mat­thi­as Mül­ler und Sieg­bert Reu­ther jeweils deut­lich. Robert Schnei­der hat­te im Spit­zen­ein­zel die Chan­ce auf den Ehren­punkt, muss­te sich aber im Match­tie­break geschla­gen geben. Auch in den Dop­peln behiel­ten die Cobur­ger die Über­hand und ent­schie­den bei­de Begeg­nun­gen für sich.

Nord­li­ga 1, Junio­ren 18

TC WB Thur­n­au – Baur SV 1:5

Einen kla­ren Sieg fuh­ren die Junio­ren gegen den TC Weiß­blau Thur­n­au ein. Juli­an Win­ter, Tim Knäb­lein und Tizi­an Wag­ner ent­schie­den ihre Ein­zel­par­tien für sich, ein­zig Colin Hei­nisch unter­lag in zwei Sät­zen. In den Dop­peln lie­ßen sich die Burg­kunst­adter den Sieg nicht mehr neh­men und hol­ten bei­de Dop­pel­be­geg­nun­gen nach Hause.

Nord­li­ga 1, Mixed 18

Baur SV – TC Holl­feld 5:1

Auch das Mixed­team sicher­te sich nach der Pfingst­pau­se einen deut­li­chen Heim­erfolg. Paul Rött­gen, Luis Dötschel, Lia Meindl­schmidt und Jule Naun­dorf behiel­ten gegen die Gäste aus Holl­feld die Über­hand und ent­schie­den die Begeg­nung klar für sich. Ein­zig Jule Naun­dorf muss­te ihr Ein­zel nach einer knap­pen Par­tie an ihre Geg­ne­rin abtreten.

Nord­li­ga 3, Bam­bi­ni 12

Baur SV – TC WR Coburg

Wei­ter­hin unge­schla­gen blei­ben die Bam­bi­ni. The­re­sa Mül­ler, Noah Kügel und Eli­as Sta­si­uk setz­ten sich im Ein­zel gegen ihre Geg­ner durch, Vin­cent Hüm­mer muss­te sich knapp im Match­tie­break geschla­gen geben. In den Dop­peln blie­ben die jun­gen Baur SV Spie­ler über­le­gen und ent­schie­den bei­de Spie­le und damit den Gesamt­sieg für sich.

Nord­li­ga 4, Bam­bi­ni 12

Baur SV II – TC Burg­kunst­adt 6:0

Auch die zwei­ten Bam­bi­ni blei­ben wei­ter auf Erfolgs­kurs und sicher­ten sich gegen den Nach­bar­ver­ein einen deut­li­chen Sieg. Emil Beu­erle, Ben Ein­becker, Leon Dietz, Max Krau­se und Lucy Tuma waren ihren Geg­nern in allen Par­tien klar über­le­gen und sicher­ten sich im Ein­zel und Dop­pel mit kla­ren Zwei­satz­sie­gen den Heimerfolg.

Vor­schau

Am Frei­tag spie­len ab 16:00 die Kna­ben gegen die TG Schwein­furt. Am Sams­tag, den 24.06. emp­fan­gen die Junio­ren den TC Weiß-Rot Coburg II, Spiel­be­ginn ist um 9:00. Eben­falls am Sams­tag haben ab 14:00 die Her­ren 40 den TSV Stock­heim zu Gast. Die Damen spie­len am Sonn­tag, den 25.06. ab 09:00 gegen die Tabel­len­füh­rer vom TV Königsberg.