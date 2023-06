Musi­ka­li­scher Wan­del am 2. Juli – Evang. Chri­stus­kir­che : MUSI­CA ITA­LIA­NA – Barock­mu­sik aus dem Süden + Prunk­vol­ler HÄN­DEL und Wun­der MOZART in der Pfarr­kir­che St. Hein­rich & Kuni­gun­de Burgkunstadt

Zu einem som­mer­li­chen Kon­zert­spa­zier­gang, ein­mal mit ita­lie­ni­scher Barock­mu­sik sowie Wer­ken von G. F. Hän­del und W. A. Mozart, laden evang. und kath. Kir­chen­ge­mein­de in Burg­kunst­adt für Sonn­tag, den 2. Juli 2023, sowohl um 14 Uhr (evang. Chri­stus­kir­che), als auch in der Fort­set­zung für 16:30 Uhr (kath. Pfarr­kir­che St. Hein­rich & Kuni­gun­de) ein.

Das Duo Vima­ris, Mir­jam und Wie­land Mein­hold aus dem thü­rin­gi­schen Wei­mar musi­zie­ren zunächst mit „Musi­ca ita­lia­na“ Sona­ten, Ari­en, Can­zo­nen, Toc­ca­ten und Con­cer­ti von Corel­li, Tor­el­li, Gemi­nia­ni, Por­po­ra, Gen­ti­li, Per­go­le­si, Scar­lat­ti und Mar­cel­lo. Natür­lich darf zum krö­nen­den Abschluss der pro­mi­nen­te Anto­nio Vival­di nicht feh­len. Die Begei­ste­rung für Ita­li­en, auch in Deutsch­land, hat in der Barock­zeit nicht nur in der Male­rei und Archi­tek­tur, son­dern vor allem in der sakra­len und höfi­schen Musik zu einem unver­gleich­li­chen Boom geführt. Ita­li­en war „in“. Beim Hören sol­cher quick­le­ben­di­ger Kunst wird dies schnell plau­si­bel. Die bei­den Inter­pre­ten sind durch the­ma­ti­sche Pro­gram­me auch im euro­päi­schen Aus­land auf­ge­tre­ten. Rund­funk- und Fern­seh­auf­nah­men sowie CD-Pro­duk­tio­nen run­den die Tätig­keit der bei­den ab. Mir­jam Mein­hold ist als Sopra­ni­stin am Deut­schen Natio­nal­thea­ter Wei­mar enga­giert, Dr. Wie­land Mein­hold der­zeit als Uni­ver­si­täts­or­ga­nist in Erfurt.

Das som­mer­li­che Gemein­de­fest der evang. Kir­che hält als­dann die belieb­te tra­di­tio­nel­le Kaf­fe + Kuchen­pau­se bereit, musi­ka­lisch wird um 16:30 Uhr wie­der­um zu wun­der­ba­rer Musik von Hän­del und Mozart in die Pfarr­kir­che St. Hein­rich & Kuni­gun­de ein­ge­la­den. Als Inbe­griff von „Prunk & Herr­lich­keit“, so darf man die glanz­vol­le Musik Georg Fried­rich Hän­dels ver­ste­hen. Zuge­spitzt: Der Deut­sche aus Hal­le an der Saa­le ist Eng­lands größ­ter Kom­po­nist! Den Drang der Bri­ten nach fest­li­cher Musik erfüll­te der schwer­ge­wich­ti­ge Barock­kom­po­nist nicht nur mit der Feu­er­werks- und Was­ser­mu­sik, sei­ne oppu­len­ten Ora­to­ri­en in St. Pauls Cathe­dral waren für die Lon­do­ner Anlaß genug, ihn auf dem „sil­ber­nen Tablett“ zu tra­gen. Und: wer ist nicht ent­zückt von den Minia­tu­ren, die der acht­jäh­ri­ge Wolf­gang Ama­de­us Mozart für Orgel hin­ter­las­sen hat. Auf­ge­krit­zelt in das sog. „Lon­do­ner Skiz­zen­buch“ nöti­gen sie heu­te noch jedem Mozart­lieb­ha­ber eine gehö­ri­ge Por­ti­on Bewun­de­rung ab. Auch die Wer­ke der Salz­bur­ger und spä­ten Wie­ner Ära sind Mei­len­stei­ne in der Musik­ge­schich­te. So darf die berühm­te Solo­mo­tet­te „Exul­ta­ta, jubi­la­te“ krö­nen­den­der Abschluß sein. „Es ist ja im all­ge­mei­nen bekannt, daß die Engel im Him­mel – solan­ge sie sich unb­au­f­sich­tigt füh­len – am lieb­sten Mozart musi­zie­ren“ … so der Theo­lo­ge Karl Barth.

Herz­li­che Ein­la­dung – um eine groß­her­zi­ge Spen­de wird am jewei­li­gen Aus­gang freund­lich gebeten.

Musi­ka­li­scher Wan­del am 2. Juli

MUSI­CA ITA­LIA­NA – Barock­mu­sik aus dem Süden

14 Uhr

Evang. Chri­stus­kir­che, Burgkunstadt

Prunk­vol­ler HÄN­DEL und Wun­der MOZART

16:30

Pfarr­kir­che St. Hein­rich & Kuni­gun­de, Burgkunstadt