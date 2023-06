Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Die­sel­dieb­stahl aus Arbeitsmaschine

COBURG. Etwa 150 Liter Die­sel ent­wen­de­ten bis dato unbe­kann­te Die­sel­die­be in der Nacht zum Mitt­woch von einer Bau­ma­schi­ne auf einer Bau­stel­le im Cobur­ger Stadtgebiet.

Die Unbe­kann­ten bra­chen den Tank­deckel des Bag­gers, der erst am Vor­abend voll betankt wur­de auf, und zapf­ten Die­sel aus der Bau­ma­schi­ne ab. Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen, die in der Zeit von Diens­tag 17 Uhr bis Mitt­woch 8 Uhr im Bereich der Bau­stel­le in der Dr.-Walter-Langer-Straße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt haben. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wen­den. Am Tank­deckel ent­stand ein Sach­scha­den von 100 Euro, der Beu­te­scha­den am abge­pump­ten Die­sel wird mit 225 Euro beziffert.

Auto­fah­rer über­sieht Radfahrer

COBURG. Bei der Aus­fahrt aus einem Park­platz im Cobur­ger Stadt­ge­biet über­sah am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 23-jäh­ri­ger mit sei­nem Auto einen auf dem Rad­weg vor­bei­fah­ren­den Fahr­rad­fah­rer. Beim Zusam­men­prall zwi­schen Fahr­rad und Auto ver­letz­te sich der Rad­fah­rer leicht.

Der 23-jäh­ri­ge fuhr am Mitt­woch um 16:10 Uhr aus einem Park­platz in der Rosen­au­er Stra­ße her­aus und über­sah dabei den 13-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer. Der Rad­fah­rer wur­de durch den Auf­prall gegen die Wind­schutz­schei­be des Seat geschleu­dert. Sowohl das Auto als auch das Fahr­rad waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit. Am Seat des Man­nes ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 10.000 Euro, am Fahr­rad ein Sach­scha­den von 500 Euro. Der Ret­tungs­dienst brach­te den Rad­fah­rer mit leich­ten Ver­let­zun­gen ins Cobur­ger Klinikum.

Gegen den 23-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung und einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Moped­fah­rer ver­ur­sacht Unfall und flüchtet

UNTER­SIE­MAU, ZIE­GELS­DORF, LKR. COBURG. Am Mitt­woch­abend fahn­de­te die Cobur­ger Poli­zei im Land­kreis Coburg nach einem Moped­fah­rer nach­dem die­ser mit einem Leicht­kraft­rad allein­be­tei­ligt gegen die Leit­plan­ke fuhr und nach dem Zusam­men­stoß sein Moped an der Unfallört­lich­keit zurück­ließ und flüchtete.

Um 20:15 Uhr erreich­te die Cobur­ger Poli­zei die Mit­tei­lung von einem Motor­rad, dass im Unter­sie­mau­er Gemein­de­teil Zie­gels­dorf in der Gos­sen­ber­ger Stra­ße unter der Leit­plan­ke ein­ge­klemmt wäre. Bei Ein­tref­fen der Poli­zi­sten vor Ort fan­den sie ledig­lich das Moped und einen zurück­ge­las­se­nen Helm. Von dem Fah­rer fehl­te jede Spur. Auch im Umkreis der Unfall­stel­le konn­ten die Beam­ten den Fah­rer nicht fin­den. Im Zuge der sich anschlie­ßen­den Ermitt­lun­gen kon­kre­ti­sier­te sich die Fahr­er­ei­gen­schaft in Rich­tung des 48-jäh­ri­gen Fahr­zeug­hal­ters aus dem Land­kreis Lich­ten­fels. Die­sen konn­ten die Poli­zi­sten aller­dings nicht mehr antref­fen. Die Beam­ten stell­ten das Moped sowie den Motor­rad­helm als Beweis­mit­tel sicher. Den Sach­scha­den an Leit­plan­ke und Moped schät­zen die Beam­ten auf 500 Euro. Gegen den Fahr­zeug­hal­ter ermit­teln die Beam­ten nun wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Tra­ge­ta­sche wird nicht geliefert

Lkr. Kro­nach: Eine jun­ge Frau aus dem nörd­li­chen Land­kreis erstat­te­te die­se Woche bei der Poli­zei­dienst­stel­le Kro­nach Anzei­ge wegen Waren­be­trugs. Die Geschä­dig­te hat­te vor gerau­mer Zeit über die Inter­net­platt­form „Vin­ted“ eine Baby­tra­ge­ta­sche im Wert von 58,- Euro erwor­ben und den Kauf­preis per Paypal-Fri­ends bezahlt. Seit­dem war­tet die 29-jäh­ri­ge Käu­fe­rin auf ihre Ware. Da die Bezahl­form „Fri­ends“ bei Betrugs­fäl­len kei­nen Käu­fer­schutz bie­tet, wird die Anzei­ge­er­stat­te­rin mög­li­cher­wei­se auf ihrem finan­zi­el­len Scha­den sit­zen bleiben.