Der Baye­ri­sche Land­tag hat die von Chri­sti­an Horn (Kreis­ver­band der ÖDP Hof / Wun­sie­del) ein­ge­reich­te Peti­ti­on posi­tiv bewer­tet und emp­fiehlt die Umsetzung

Kon­kret geht es um die Takt­lücke auf der Bahn­strecke Hof – Bad Steben. In der Zeit zwi­schen 20:40 Uhr und 22:45 fährt kein Zug von Hof Rich­tung Bad Steben und somit fehlt auch ein Gegen­zug. Dies ist immer wie­der ärger­lich für Fern­rei­sen­de auf der Rück­rei­se Rich­tung Sel­bitz, Nai­la, Marx­grün und Bad Steben am Abend. Gene­rell trifft es alle ÖPNV-Teil­neh­mer die kein Auto haben oder auch dar­auf ver­zich­ten möch­ten. Weni­ger Auto, also mehr Kli­ma- und Natur­schutz, kann nur gelin­gen, wenn min­de­stens stünd­li­che Ver­bin­dun­gen ange­bo­ten wer­den. War­te­zei­ten von über einer Stun­de sind nicht akzep­ta­bel und wer­den auch nicht ange­nom­men. Zumin­dest auf die­ser Linie soll nun laut Ant­wort­schrei­ben der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung die­ses Pro­blem besei­tigt wer­den. Der Kreis­ver­band der ÖDP Hof / Wun­sie­del steht für qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Bahn- und Bus­ver­kehr und wird hier wei­te­re For­de­run­gen stel­len. Auch die Reak­ti­vie­rung der Höl­len­tal­bahn bezüg­lich län­der­über­grei­fen­den Per­so­nen­nah­ver­kehr wird ein The­ma für die Land­tags­wahl im Herbst sein.