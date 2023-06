Für die Pro­jekt­idee „Hum­mel­ret­ter“ wur­de die Gemein­de Hum­mel­tal als eine von bun­des­weit 40 Kom­mu­nen mit einem Preis­geld von 25.000 Euro aus­ge­zeich­net. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag konn­te sich der ver­ant­wort­li­che Pro­jekt­lei­ter vom Bünd­nis Kom­mu­nen für bio­lo­gi­sche Viel­falt e.V., Robert Bartz, ein Bild von den ver­schie­de­nen Maß­nah­men machen, die durch das Preis­geld in den ver­gan­ge­nen 2,5 Jah­ren umge­setzt wur­den. Bür­ger­mei­ster Patrick Mey­er führ­te gemein­sam mit Horst Laut­ner von der VG Mistel­bach und dem ILE-Mana­ger Phil­ipp Herr­mann durch das Gemeindegebiet.

Beglei­tet wur­den sie dabei von Land­rat Flo­ri­an Wie­demann in sei­ner Funk­ti­on als 1. Vor­sit­zen­der der ILE Rund um die Neu­bürg – Frän­ki­sche Schweiz, die vor rund drei Jah­ren den Stein für die Bewer­bung ins Rol­len brachte.

Neben der Anschaf­fung eines insek­ten­freund­li­chen Bal­ken­mäh­ge­rä­tes für den ört­li­chen Bau­hof wur­de damit begon­nen eige­nes Saat­gut von Ver­trags­na­tur­schutz­flä­chen am Haus­berg „Deu­tes“ zu ern­ten. Es konn­te bereits erfolg­reich auf vie­len kom­mu­na­len und pri­va­ten Flä­chen aus­ge­bracht wer­den. Wei­ter­hin fan­den eine Rei­he von Umwelt­bil­dungs­maß­nah­men für die Bevöl­ke­rung statt.

An dem Pro­zess betei­lig­ten sich neben dem Bund Natur­schutz, auch die Natur­schutz­be­hör­de und die Kreis­fach­be­ra­tung des Land­krei­ses Bay­reuth, die Grund- und Mit­tel­schu­le Hum­mel­tal, der Land­schafts­pfle­ge­ver­band Frän­ki­sche Schweiz sowie ver­schie­de­ne Landwirte.

Die Errun­gen­schaf­ten des Pro­jek­tes sol­len nun wei­ter gepflegt und dau­er­haft fort­ge­setzt wer­den. Wie das Saat­gut vom Deu­tes bereits in eini­gen Nach­bar­kom­mu­nen ange­kom­men ist, so sol­len auch die Erkennt­nis­se und Tech­ni­ken über den inter­kom­mu­na­len Ver­bund der ILE Rund um die Neu­bürg wei­te­re Ver­brei­tung fin­den und in den Nach­bar­or­ten der Frän­ki­schen Schweiz auf frucht­ba­ren Boden treffen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt fin­den Sie unter www.neubürg.de/hummelretter