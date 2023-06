Am 9. Juli 2023 fin­det von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Kilia­ni-Kirch­weih mit Bewir­tung und Kunst­hand­wer­ker-Markt rund um die Pfarr­kir­che St. Kili­an in Pretz­feld statt.

Pro­gramm

Sonn­tag, 9. Juli 2023

10.00 Uhr Fest­got­tes­dienst zur Kiliani-Kirchweih

11.00 Uhr Marktbeginn rund um die Pfarr­kir­che: Kirch­weih mit Bewir­tung und Kunsthandwerkermarkt Bewir­tung: Sport­ver­ein Pretzfeld

Zauns­ba­cher Mei­ster­bräu, Grill­wa­ren und Getränke,

Kaf­fee, Tor­ten und Kuchen Musik: Musik­ver­ein Pretzfeld Kin­der­pro­gramm: Basteln mit Naturmaterialien



Park­mög­lich­kei­ten bestehen u.a. am Bahn­hof, am Fried­hof, in der Sie­mens­stra­ße und an der Walter-Schottky-Grundschule.

Impres­sio­nen von der Kilia­ni-Kirch­weih 2022