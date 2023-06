Auf­grund des gro­ßen Erfolgs der Ver­an­stal­tung „Vom Hid­den Cham­pi­on in die Sicht­bar­keit: Attrak­ti­ver Arbeit­ge­ber wer­den mit Insights und System“ laden die Wirt­schafts­för­de­run­gen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth zusam­men mit dem BFM zu fol­gen­den wei­ter­füh­ren­den Work­shops mit Prof. Dr. Ger­mel­mann und Dr. Neder von The Ring­sight GmbH ein:

„Mit krea­ti­ven Recrui­ting-Ideen poten­zi­el­le Mit­ar­bei­ten­de über­ra­schen und über­zeu­gen (Krea­tiv­work­shop)“

„Mit Sto­ry­tel­ling Unter­neh­mens­wer­te, Visi­on und Mis­si­on begei­sternd kommunizieren“

Die Work­shops sind Teil der kosten­lo­sen Ver­an­stal­tung „Employer-Bran­ding-Power akti­vie­ren“, bei der krea­ti­ve Ideen gefragt sind, um Mit­ar­bei­ter zu rekru­tie­ren und die Unter­neh­mens­wer­te zu leben und kom­mu­ni­zie­ren. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Mon­tag, 26. Juni, von 13:30 bis 18:30 Uhr im Sit­zungs­saal des Kunst­mu­se­ums in Bay­reuth statt. In den Work­shops bekom­men die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer unter ande­rem vie­le wert­vol­le Tipps, wie man von der Stra­te­gie in die Pra­xis kommt.

Eine Anmel­dung ist auf fol­gen­der Web­sei­te mög­lich: https://​www​.bfm​-bay​reuth​.de/