Vor dem Trai­nings­auf­takt unter­zeich­nen gleich drei Spie­ler ihre Ver­trä­ge. Bei Innen­ver­tei­di­ger Nico Moos war es eine rei­ne Form­sa­che. Bereits letz­te Woche haben wir dar­über berich­tet, dass die Unter­schrift die­se Woche erfol­gen wird. Auch Jakub Min­tal unter­zeich­ne­te heu­te sei­nen Ver­trag bei der Alt­stadt. Wie der Name bereits ver­mu­ten lässt, ist er der Sohn von Trai­ner Marek Min­tal. „Was auf dem Trai­nings­platz pas­siert, pas­siert auf dem Trai­nings­platz. Was zu Hau­se pas­siert, pas­siert daheim.“, ver­kün­det Min­tal, um alle Vor­ur­tei­le aus dem Weg zu räu­men. Jakub spiel­te zuvor in der U19 vom SSV Jahn Regens­burg. Der drit­te in der Ban­de ist Edu­ard Heck­mann. Der 21-jäh­ri­ge Ver­tei­di­ger stand seit 2021 beim VfR Aalen unter Ver­trag. Sei­ne Aus­bil­dung absol­vier­te er bei den Stutt­gar­ter Kickers. „Ich freue mich sehr auf die neue Auf­ga­be hier. Ich möch­te mich per­sön­lich als auch sport­lich wei­ter­ent­wickeln und der Mann­schaft hel­fen.“, so Heckmann.