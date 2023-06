Der Auf­ruf von Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke, für die Opfer des Erd­be­bens in der Tür­kei und in Syri­en auf ein eigens ein­ge­rich­te­tes Kon­to der Stadt Bam­berg zu spen­den, war ein vol­ler Erfolg: Ins­ge­samt kamen 28.490 Euro zusam­men. Davon wur­de zunächst ein Wohn­con­tai­ner ange­schafft. Das übri­ge Geld fließt an die betrof­fe­nen Sozi­al­ver­bän­de und an das Tech­ni­sche Hilfs­werk, das vor Ort Hil­fe leistet.

„Die hohe Spen­den­be­reit­schaft unse­rer Bür­ger­schaft zeigt die gro­ße Hil­fe und die not­wen­di­ge Soli­da­ri­tät mit den Opfern“, wür­dig­te der OB das Enga­ge­ment. Unter den Spen­dern ist auch die Schul­fa­mi­lie der Rup­p­recht­schu­le: Sie orga­ni­sier­te kur­zer­hand einen Kuchen­ver­kauf, der allei­ne 1.530 Euro einbrachte.

Von den 28.490 Euro wur­den 6.450 Euro dem Tür­kisch-Isla­mi­schen Kul­tur­ver­ein in Bam­berg zur Ver­fü­gung gestellt. Davon wur­de ein geeig­ne­ter Wohn­con­tai­ner ange­schafft, der der Unter­brin­gung von Erd­be­ben­op­fern dient. Die übri­gen 22.000 Euro gehen zu glei­chen Tei­len an die Arbei­ter­wohl­fahrt, die Johan­ni­ter, die Mal­te­ser, das Baye­ri­sche Rote Kreuz und das Tech­ni­sche Hilfs­werk. Das Tech­ni­sche Hilfs­werk und die Sozi­al­ver­bän­de sind mit Hel­fer­teams vor Ort, um die Betrof­fe­nen in der Tür­kei und in Syri­en zu unterstützen.