Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats wird sich in sei­ner näch­sten Sit­zung am Diens­tag, 20. Juni 2023, um 16 Uhr, erneut mit dem Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren für ein neu­es Wohn­ge­biet Am Eichelberg/​Panoramaweg befas­sen. Das Bau­re­fe­rat wird die Behand­lung der im Zuge einer erneu­ten Betei­li­gung der Öffent­lich­keit abge­ge­be­nen Stel­lung­nah­men vor­stel­len. Dem Aus­schuss wird ein Gut­ach­ten vor­ge­schla­gen, das dem Stadt­rats­ple­num einen abschlie­ßen­den Sat­zungs­be­schluss für das Bebau­ungs­plan­ver­fah­ren emp­fiehlt. In einem zwei­ten Tages­ord­nungs­punkt wird das Bau­re­fe­rat über die Fort­füh­rung des Flä­chen­nut­zungs­plan-Ände­rungs­ver­fah­rens zur Umwid­mung von Wohn­bau- in Land­wirt­schafts­flä­chen Am Eichelberg/​Panoramaweg berich­ten. Auch hier geht es um die Fort­füh­rung des Verfahrens.

Eben­falls auf der Tages­ord­nung ste­hen die Plan­ver­fah­ren für ein Wohn­ge­biet an der Hohl­mühl­lei­te. Auch hier wird sich der Aus­schuss mit der Behand­lung von Stel­lung­nah­men befas­sen, die bei der Stadt im Zuge der früh­zei­ti­gen Betei­li­gung der Öffent­lich­keit ein­ge­gan­gen sind.

Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt (www​.bay​reuth​.de) zur Verfügung.