MARKT IGENS­DORF – Land­kreis Forch­heim . Oberfranken

Sit­zung des Bau- und Umwelt­aus­schus­ses – Diens­tag, 27.06.2023, 19:00 Uhr – Sit­zungs­saal des Rathauses

Tages­ord­nung:

1 Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift der öffent­li­chen Sit­zung des Bau- und Umweltausschusses

vom 24.05.2023

2 Bekannt­ga­be der Beschlüs­se aus nicht-öffent­li­chen Sitzungen

3 Bau­an­trag: Abbruch Bestands­ge­bäu­de und Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses, Am Quel­len­weg 1, Pommer

4 Bau­an­trag Tek­tur: Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­wohn­hau­ses mit Stell­plät­zen, Im Lel­la 1, Igensdorf

5 Bau­an­trag: Neu­bau eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses mit Dop­pel­ga­ra­ge, Am Hasel­brun­nen 6, Dachstadt

6 Bera­tung und Beschluss­fas­sung: Betei­li­gungs­ver­fah­ren Gemein­de Hetzles

6.1 Bera­tung und Beschluss­fas­sung: Betei­li­gungs­ver­fah­ren Gemein­de Hetz­les – Ände­rung und Erwei­te­rung B‑Plan Honings

6.2 Bera­tung und Beschluss­fas­sung: Betei­li­gungs­ver­fah­ren Gemein­de Hetz­les – Ände­rung Flä­chen­nut­zungs­plan mit inte­grier­tem Land­schafts­plan Bereich Honings

7 Bera­tung und Beschluss­fas­sung: Betei­li­gungs­ver­fah­ren Markt Ecken­tal; Bebau­ungs- und Grün­ord­nungs­plan, Eschen­au Nr. 32‚ Im Zen­trum II, An der Eschen­au­er Hauptstraße

8 Bera­tung und Beschluss­fas­sung: Betei­li­gungs­ver­fah­ren Wind­ener­gie Neu­aus­wei­sung der Vor­rang­ge­bie­te für Wind­kraft­an­la­gen ‚Tie­fen­el­lern-Süd‘ und ‚Tie­fen­höch­stadt-Nord‘

9 Bera­tung und Beschluss­fas­sung: Betei­li­gungs­ver­fah­ren Wind­ener­gie Wind­park Rüs­sel­ba­cher Höhe

10 Infor­ma­tio­nen und Anfragen