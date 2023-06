Wenn Wolf­rum und König zusam­men­tref­fen, spielt Lyrik und Poe­sie eine wich­ti­ge Rol­le. Eben­so aber auch Humor und wun­der­schö­ne Melo­dien. Das Kon­zert der bei­den fin­det am 24. Juni um 19.00 Uhr in den Neu­en Kolon­na­den in Bad Ber­neck statt. Kar­ten gibt es an der Abendkasse.

Lie­der mit sei­ner tie­fen Stim­me und sei­nem vir­tuo­sen Gitar­re­spiel sind das Métier des hin­ter­grün­di­gen Künst­lers San­dy Wolf­rum. Zig-Tau­sen­de von ver­kauf­ten Schall­plat­ten und CDs, vie­le zurück­ge­leg­te Kilo­me­ter und Hun­der­te von Kon­zer­ten sind sei­ne vor­läu­fi­ge Bilanz. Er ist Trä­ger der Aus­zeich­nung der „Aka­de­mie für Poli­tik und Zeit­ge­sche­hen“ (Mün­chen), „Song­po­et des Jah­res“. Der Bund Natur­schutz hat ihm mit sei­ner Grup­pe Feel­sai­tig die Baye­ri­sche Umwelt­me­dail­le ver­lie­hen, der Bay­ri­sche Rund­funk ehr­te Wolf­rum mit dem Preis „Lie­der für die Umwelt“. Sein aktu­el­les Album DIE­SE SUCHT HEISST LEBEN wur­de jüngst für den Preis Der Deut­schen Schall­plat­ten­kri­tik 2022 nomi­niert. Sein treff­si­che­rer Humor, sein vir­tuo­ses Gitar­ren­spiel und sei­ne gehalt­vol­len Songs garan­tie­ren einen humor­vol­len und doch sehr hin­ter­grün­di­gen Abend. „Er gehört zu den renom­mier­te­sten Lie­der­ma­chern des Lan­des und das seit vie­len Jah­ren!“ („Folk­ma­ga­zin“)

Die char­man­te Chan­son-Sän­ge­rin und Lie­der­ma­che­rin, Valen­ti­na König, bewegt sich mit eige­nen Songs, Gitar­re und Gesang auf dem niveau­vol­len Par­kett der Klein­kunst. Da swingt die Gitar­re und es bluest auch mal die viel­far­bi­ge Stim­me. Um danach mit einer Bal­la­de zu ver­zau­bern. Valen­ti­na König ver­eint das Talent einer hoch­ka­rä­ti­gen Sän­ge­rin mit humor­vol­len Ansa­gen und zeit­ge­nös­si­schen Songs. Schon ihre Stim­me bedarf unein­ge­schränk­ter Auf­merk­sam­keit. Sie beherrscht die deut­sche Lyrik genau­so wie das fran­zö­si­sche Chan­son oder den eng­li­schen Folk­song. Sie hat etwas zu singen…so auch der Titel ihrer aktu­el­len CD.