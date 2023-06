Pla­nun­gen für Solar­park in Tennenlohe

Die Fir­ma Süd­werk GmbH beab­sich­tigt, auf drei Flä­chen nord­west­lich und süd­öst­lich der Ten­nen­lo­her Stra­ße Wet­ter­kreuz nach Groß­gründ­lach eine Frei­flä­chen-Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge (Solar­park) zu errich­ten und zu betrei­ben. Im Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss des Stadt­rats wur­den am Diens­tag dazu in einem Par­al­lel­ver­fah­ren (zwei Beschlüs­se in glei­cher Sit­zung) die pla­nungs­recht­li­chen Grund­la­gen geschaf­fen. So wur­de beschlos­sen, für das Gebiet den Flä­chen­nut­zungs­plan (FNP) mit inte­grier­tem Land­schafts­plan zu ändern und gleich­zei­tig wur­de der Bebau­ungs­plan Nr. T 473 auf­ge­stellt. Eine früh­zei­ti­ge Betei­li­gung der Öffent­lich­keit und der Behör­den ist herbeizuführen.

Mit der Ände­rung des FNP 2003 sol­len die Flä­chen für den geplan­ten Solar­park als Son­der­bau­flä­chen mit der Zweck­be­stim­mung „Frei­flä­chen-Pho­to­vol­ta­ik“ dar­ge­stellt wer­den. Dar­über hin­aus sol­len in deren Umfeld Flä­chen für Land­wirt­schaft sowie in gerin­gem Umfang Grün­flä­chen und Ver­kehrs­flä­chen dar­ge­stellt werden.

„Es liegt im Inter­es­se der Stadt, wir wer­den ver­su­chen die unter­schied­li­chen Inter­es­sen und Fach­be­la­ge im Ver­fah­ren zu berück­sich­ti­gen, um eine all­ge­mein zukunfts­ori­en­tier­te Lösung zu fin­den“, sagt Pla­nungs- und Bau­re­fe­rent Josef Weber.

Hin­ter­grund und Pla­nungs­ziel: Die Grund­stücke für den geplan­ten Solar­park lie­gen zum Teil im Bereich von im Flä­chen­nut­zungs­plan 2003 dar­ge­stell­ten Gewer­be­flä­chen, die jedoch nicht rea­li­siert wur­den. Die Flä­chen waren als Teil des nicht wei­ter­ver­folg­ten gemein­sa­men Gewer­be­parks Nürn­berg-Fürth-Erlan­gen in den 1990er Jah­ren pro­jek­tiert wor­den. Eine Ent­wick­lung der Gewer­be­flä­chen ist aus heu­ti­ger Sicht nicht abseh­bar. Dage­gen liegt die Ver­wirk­li­chung von Pro­jek­ten zur Erzeu­gung rege­ne­ra­ti­ver Ener­gie im Inter­es­se der Stadt. Daher wird dem kon­kre­ten Vor­ha­ben des Solar­parks der Vor­zug gegeben.

Jubi­lä­ums­pro­gramm: 20 Jah­re Städ­te­part­ner­schaft Erlangen-Beşiktaş

Die Städ­te­part­ner­schaft zwi­schen Erlan­gen und Beşik­taş, einem Stadt­teil von Istan­bul (Tür­kei), fei­ert heu­er ihren 20. Geburts­tag. Aus die­sem Grund hat das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt­ver­wal­tung ein Jubi­lä­ums­pro­gramm zusam­men­ge­stellt. Neben Musik­ver­an­stal­tun­gen, Gesprächs­run­den und einer Baum­pflan­zung am Rat­haus­platz ist eine Bür­ger­rei­se im Sep­tem­ber geplant. Zudem wird Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik im Herbst die Part­ner­stadt am Bos­po­rus besuchen.

Die För­de­rung von Part­ner­schaft und Zusam­men­ar­beit durch den Kon­takt und Erfah­rungs­aus­tausch zwi­schen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, Orga­ni­sa­tio­nen, Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und Unter­neh­men auf allen Gebie­ten der kom­mu­na­len Zustän­dig­keit wur­de als zen­tra­les Anlie­gen im Part­ner­schafts­ver­trag 2003 formuliert.Die ver­gan­ge­nen 20 Jah­re waren geprägt durch zahl­rei­che Bür­ger­be­geg­nun­gen, viel­fäl­ti­ge Künst­ler­aus­tau­sche in bei­den Städ­ten, Kon­zer­te, die Ver­an­stal­tungs­rei­he „Bes­ik­tas-Divan“ des Städ­te­part­ner­schafts­ver­eins ERBES an der Volks­hoch­schu­le sowie die Pro­duk­ti­on des Films „Bes­ik­tas – Metro­po­le am Bosporus“.Seit Beginn der Städ­te­part­ner­schaft erfreu­en sich Schul­part­ner­schaf­ten eines regen Inter­es­ses in bei­den Städ­ten. Im Jahr 2010 wur­den als Sym­bo­le der Ver­bin­dung der „Beşik­taş Platz“ in Erlan­gen und der „Erlan­gen Park“ in Beşik­taş fei­er­lich eröffnet.

Mit einem viel­fäl­ti­gen Pro­gramm wür­di­gen die Städ­te in Zusam­men­ar­beit mit dem Städ­te­part­ner­schafts­ver­ein ERBES e. V. jetzt das Jubi­lä­um. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​b​e​s​i​k​tas.

Lebens­hil­fe ver­leiht Inklusionspreis

Einer Ein­la­dung der Lebens­hil­fe Erlan­gen folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Frei­tag, 23. Juni, zur Ver­lei­hung des Inklu­si­ons­prei­ses 2023. Sie fin­det im Kul­tur­zen­trum E‑Werk statt. Preis­trä­ger sind die Micha­el-Poesch­ke-Grund­schu­le für die inklu­si­ve Part­ner­klas­se, der Wols­dorff Zei­tungs- und Tabak­la­den in den Arca­den, der Stadt­ju­gend­ring mit dem inklu­si­ven Feri­en-Zir­kus­pro­jekt sowie die Grund­schu­le Wei­sen­dorf (Film­ka­te­go­rie).

Büchen­bach: Ein­ge­mein­dung jährt sich zum 100. Mal

Anläss­lich der Ein­ge­mein­dung von Büchen­bach im Jahr 1923 ver­an­stal­tet der Stadt­teil­bei­rat ein gro­ßes Fest am Sams­tag, 1. Juli, unter dem Titel: „Büchen­bach im Wan­del 1923 – 2023“. Zuvor wird am Sonn­tag, 25. Juni, im Gemein­de­zen­trum St. Xystus eine Aus­stel­lung offi­zi­ell eröff­net. Dazu hat auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik sein Kom­men zugesagt.

Bür­ger­mei­ster zu Gast bei Spe­cial Olym­pics World Games

Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth besucht am Wochen­en­de die Spe­cial Olym­pics World Games in Ber­lin. Dort wird er meh­re­re Wett­kämp­fe ver­fol­gen und an der Abschluss­ver­an­stal­tung teil­neh­men. Erlan­gen war Host Town für die ser­bi­schen Gäste der Spe­cial Olym­pics World Games.

Finanz­re­fe­rent bei BST-Sitzung

An der näch­sten Sit­zung des Arbeits­krei­ses Finan­zen des Baye­ri­schen Städ­te­tags (BST) nimmt für die Stadt Erlan­gen Wirt­schafts- und Finanz­re­fe­rent Kon­rad Beu­gel teil. Sie fin­det am Frei­tag, 23. Juni, im Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um der Finan­zen und für Hei­mat in Nürn­berg statt. Neben einem Gast­vor­trag zu „Per­spek­ti­ven des sozia­len Woh­nungs­neu­baus“ gibt es ein Gespräch mit Bay­erns Finanz­mi­ni­ster Albert Für­acker zu kom­mu­na­len Finanzthemen.

Kin­der­buch­au­torin­nen und ‑autoren lesen

Autorin­nen und Autoren aus Erlan­gen und der Umge­bung lesen am Sams­tag, 24. Juni, aus ihren Kin­der­bü­chern in der Stadt­bi­blio­thek. Von 10:00 bis 10:30 Uhr liest San­dra Weiss­mann-Ball­bach aus „Ida und das Glücks­la­by­rinth“ für Kin­der ab 7 Jah­re. Marc Rie­se bringt von 10:30 bis 11:00 Uhr „Maxi Glüh­würm­chen“ für Kin­der ab 4 Jah­re zu Gehör. Von 11:00 bis 11:45 Uhr lesen Holm Schnei­der und Samu­el Wied­mann aus „Ole und die Werk­statt für zu kur­ze Bei­ne“ (ab 6 Jah­re). Von 12:00 bis 12:30 Uhr ist Bir­git Som­mer mit „Mara und Timo“ (ab 5 Jah­re) an der Rei­he. Mari­ja Praw­da liest von 12:30 bis 13:00 Uhr aus „Babus­ja ta rak / Groß­mutter und der Krebs“ in ukrai­ni­scher Spra­che. Abschlie­ßend prä­sen­tiert Sabi­ne Brück­ner-Zahnei­sen von 13:00 bis 14:00 Uhr Kin­dern ab 5 Jah­ren „Fabel­haf­te Geschich­ten unter dem Sternenzelt“.

Der Ein­tritt ist kosten­frei. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Rah­men der „Fami­li­en­TOU­Ren“ des Erlan­ger Bünd­nis­ses für Fami­li­en in Koope­ra­ti­on mit der Stadt­bi­blio­thek statt.

Feri­en­be­treu­ung: Noch freie Plät­ze in den Sommerferien

In den Som­mer­fe­ri­en gibt es für Erlan­ger Kin­der wie­der ein viel­fäl­ti­ges Betreu­ungs­pro­gramm. Die Ange­bo­te bie­ten Spiel, Spaß und Erho­lung und eine ver­läss­li­che Kin­der­be­treu­ung für die Eltern. Sie fin­den an ver­schie­de­nen Orten im Stadt­ge­biet statt und haben unter­schied­li­che The­men­schwer­punk­te. Aktu­ell gibt es in eini­gen der Ange­bo­te noch freie Plätze.

Bei­spiels­wei­se sind noch freie Plät­ze ver­füg­bar bei der Natur­ER­leb­nis­wo­che, in der Sport­fe­ri­en­be­treu­ung vom TVE 1848, in den viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten des städ­ti­schen Kin­der­kul­tur­bü­ros wie „Mit Sim­son unter­wegs“, „Geheim­nis­se des Feu­ers“ oder der „Wild­nis­wo­che“. Auch die Som­mer­fe­ri­en­be­treu­ung der Sie­mens AG ist offen für Stadt­kin­der und hat noch Plät­ze frei. Des Wei­te­ren bie­ten die Jugend­farm Esel­fe­ri­en, Pony­fe­ri­en und Zwer­gen­fe­ri­en, der CVJM Erlan­gen eine Betreu­ungs­wo­che und eine Jugend­sport­wo­che, das Baye­ri­sche Lan­des­amt für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit ein bun­tes Pro­gramm mit Basteln und Spie­len sowie die Pfad­fin­der Natur­er­leb­nis­ta­ge an. Alle die­se Ange­bo­te kön­nen eben­falls noch gebucht werden.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den Feri­en­be­treu­ungs­an­ge­bo­ten und Kon­takt­da­ten für die Anmel­dung gibt es im Inter­net unter www​.erlan​ger​-fami​li​en​buend​nis​.de.

Sper­rung in der Mozartstraße

In der Mozart­stra­ße kommt es auf Höhe der Haus­num­mer 23 noch bis Frei­tag, 30. Juni, zu einer Voll­sper­rung. Betrof­fen ist der Bereich zwi­schen Schuh- und Ger­sten­berg­stra­ße. Der Grund, so infor­miert das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en, ist ein Wasserrohrbruch.

Ver­kehr zwi­schen Haun­dorf und Häus­ling nur einspurig

Die A3 Nord­bay­ern GmbH & Co. KG hat im Zuge der Bau­ar­bei­ten für den sechs­strei­fi­gen Aus­bau der Bun­des­au­to­bahn A3 am Brücken­bau­werk zwi­schen Haun­dorf und Häus­ling eine ein­spu­ri­ge Ver­kehrs­füh­rung mit einer Bau­stel­len­am­pel ein­ge­rich­tet. Sie bleibt bis Ende Juni 2024 erhal­ten. Das bestehen­de Teil­bau­werk, über das die Rich­tungs­fahr­bahn Frankfurt/​Main ver­läuft, wur­de abge­bro­chen und das neue Teil­bau­werk wird jetzt errich­tet. Die maxi­ma­le Durch­fahrts­brei­te und die maxi­ma­le lich­te Durch­fahrts­hö­he betra­gen jeweils vier Meter.