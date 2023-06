Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg erneu­ert in den kom­men­den Tagen die am nörd­li­chen Orts­aus­gang befind­li­che Ampel­an­la­ge an der Kreu­zung Lich­ten­fel­ser Stra­ße / Ber­li­ner Ring.

Die Anla­ge wird auf den aktu­el­len Stand der Tech­nik auf­ge­rü­stet, was eine höhe­re Zuver­läs­sig­keit in der Funk­ti­on sowie einen gerin­ge­ren Strom­ver­brauch durch die Umrü­stung auf LED-Tech­nik bedeutet.

Die Arbei­ten sind von Mon­tag, den 26. Juni bis vor­aus­sicht­lich Mitt­woch, den 28. Juni 2023 geplant.

Für die Dau­er der Arbei­ten muss die Anla­ge kom­plett abge­schal­tet wer­den. Damit der Ver­kehr auch in die­ser Zeit sicher geführt wer­den kann, wird eine mobi­le Ampel­an­la­ge auf­ge­stellt. Da alle Fahr­be­zie­hun­gen auf­recht­erhal­ten wer­den, kön­nen die Aus­wir­kun­gen auf den Ver­kehr gering­ge­hal­ten werden.

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg bit­tet die Ver­kehrs­teil­neh­mer um erhöh­te Auf­merk­sam­keit im genann­ten Kreuzungsbereich.