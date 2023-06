Damit die War­te­zeit zwi­schen der Früh­jahrs- und Herbst­samm­lung nicht zu lan­ge wird, orga­ni­siert die Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Bam­berg an den bei­den ersten Sams­ta­gen im Juli in den grö­ße­ren Städ­ten und Gemein­den des Land­krei­ses Sam­mel­stel­len für „gefähr­li­che Abfälle“.

Abge­ge­ben dür­fen dabei Abfäl­le, die nicht über die Rest­müll­ton­ne ent­sorgt wer­den dürfen.

Fol­gen­de Abfäl­le kön­nen abge­ge­ben werden:

Pflan­zen­schutz und Schäd­lings­be­kämp­fungs­mit­tel (z. B. Her­bi­zi­de, Fun­gi­zi­de, Insek­ti­zi­de, Rat­ten- und Mäusegift)

Löse­mit­tel­hal­ti­ge Abfäl­le (z. B. Ben­zin, Lack, Nitro­ver­dün­ner, Fleck- und Rost­ent­fer­ner, Pin­sel­rei­ni­ger, Kle­ber, Brems­flüs­sig­keit, Spiritus)

Ener­gie­spar­lam­pen (jedoch kei­ne Leucht­stoff­röh­ren; die­se bit­te zum Wertstoffhof!)

Holz­schutz­mit­tel

Bat­te­rien aller Art (z. B. Auto­bat­te­rien, Akkus, Knopfzellen)

Che­mi­ka­li­en (z. B. Säu­ren, Lau­gen, Sal­ze, Bei­zen, Che­mi­ka­li­en aus dem Hob­by­be­reich wie Foto­che­mie oder Chemielaborkästen)

Haus­halts­rei­ni­ger und Wasch- bzw. Pfle­ge­mit­tel (z. B. Abfluss­rei­ni­ger, Sil­ber­tauch­bä­der, Des­in­fek­ti­ons­mit­tel, Rei­ni­gungs­mit­tel mit Gefah­ren­sym­bol, Auto­pfle­ge­mit­tel, nicht voll­stän­dig ent­leer­te Spraydosen)

Queck­sil­ber­hal­ti­ge Abfäl­le (z. B. Ther­mo­me­ter, queck­sil­ber­hal­ti­ge Schalter)

Feu­er­lö­scher

Behäl­ter, Fla­schen, Tuben, usw. mit den Gefahr­stoff­sym­bo­len „ätzend“, „gesund­heits­schäd­lich“, „rei­zend“, „leicht­ent­zünd­lich“, „gif­tig“ bzw. „sehr giftig“

Nicht ange­nom­men wer­den dage­gen u. a. Alt­öl (Ver­bren­nungs­mo­to­ren- oder Getrie­be­öl), Ölfil­ter, asbest­hal­ti­ge Abfäl­le, Alt­rei­fen und Druckgasflaschen.

Bei Fra­gen ste­hen die Mit­ar­bei­ter des Fach­be­reichs Abfall­wirt­schaft sehr ger­ne zur Ver­fü­gung (Tel.: 0951/85–706 bzw. ‑708).

Ter­mi­ne der Sammeltour

Sams­tag, 1. Juli 2023

Hall­stadt (Park­platz Sport­heim des SVH) 8.30 – 10.00 Uhr

Brei­ten­güß­bach (Park­platz Ten­nis­heim) 10.15 – 11.45 Uhr

Scheß­litz (Park­platz am alten Bahn­hof) 12.15 – 13.45 Uhr

Mem­mels­dorf (gemeind­li­cher Bau­hof) 14.00 – 15.30 Uhr

Sams­tag, 8. Juli 2023