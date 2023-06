MAT­THI­AS JUNG

„Erzie­hungs­sta­tus: Kom­pli­ziert! Puber­tät im Anmarsch“ – DO., 22.06.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Wer hat Kin­der am Anfang der Puber­tät? Wer war selbst mal in der Puber­tät? Und wer ist der Mei­nung, dass die Puber­tät eines Man­nes nie­mals endet? Der ist rich­tig im Pro­gramm vom Mat­thi­as Jung, Deutsch­lands erfolg­reich­stem Fami­li­en- und Puber­täts­coach, Diplom-Päd­ago­ge, zwei­fa­chem Vater und SPIE­GEL Best­sel­ler Autor von „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Puber­tät übrig!“

Fol­som Pri­son Band „Homage to Cash & Coun­try­mu­sic“ – DO., 29.06.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Die Fol­som Pri­son Band erin­nert an den legen­dä­ren John­ny Cash und setzt fort, was Cash einst schuf. Eine Hom­mage zu Ehren des Königs der Coun­try-Music mit Hits und Rari­tä­ten, bei der die Spur von anfäng­li­chem Mate­ri­al bis zu den spä­ten Ame­ri­can Recor­dings reicht.

Max Bei­er „Love & Order“ – FR., 30.06.2023 – 20 UHR, FIF­TY-FIF­TY ERLANGEN

Die Welt gerät aus den Fugen, es regie­ren Hab­gier, Hass und Schei­dungs­rich­ter, glo­ba­le Bezie­hungs­kri­sen und ero­ti­sche Stel­lungs­krie­ge bedro­hen den Welt­frie­den. War­um gibt’s Lie­ben­de so sel­ten als Paar? Was ist des Putins Kern? Ist die Ampel ein flot­ter Drei­er oder ein­fach nur ein Ver­kehrs­hin­der­nis? Wie­viel Sinn ist noch kei­ne Kri­se? Die orga­ni­sier­te Fami­li­en­ban­den­kri­mi­na­li­tät ist ein lan­ges Wort, aber ein ern­stes Pro­blem. Max Bei­er hilft.

KAR­TEN FÜR DIE GAST­SPIE­LE SIND AN ALLEN BEKANN­TEN VOR­VER­KAUFS­STEL­LEN ERHÄLT­LICH, TELE­FO­NISCH UNTER 09131–24855 ODER UNTER www​.thea​ter​fif​ty​fif​ty​.de