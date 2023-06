Am Sonn­tag, 2. Juli 2023, lädt das Team der Dia­ko­nie-Tages­pfle­ge Ellern­Park zum Tag der offe­nen Tür Am Ellern­Park 1 in Pödel­dorf ein. Zwi­schen 14 und 17 Uhr kön­nen sich Inter­es­sier­te über das Kon­zept der Ein­rich­tung und das Ange­bot der Tages­pfle­ge all­ge­mein infor­mie­ren, sich die Räum­lich­kei­ten bei einer Füh­rung zei­gen las­sen und bei Kaf­fee und Kuchen mit den Dia­ko­nie-Mit­ar­bei­ten­den ins Gespräch kommen.