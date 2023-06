Für den Abend des 13. Juli 2023, 20.00 Uhr, Ein­lass ab 19.00 Uhr, hat der Land­kreis Bay­reuth bei den Faust-Fest­spie­len Pot­ten­stein eine geschlos­se­ne Ver­an­stal­tung der Auf­füh­rung „Der Reh­bock“ für Ehren­amts­kar­ten­in­ha­ber gebucht. 140 Kar­ten­in­ha­ber kön­nen die Ver­an­stal­tung kosten­frei besu­chen. Die Kar­ten wer­den in der Rei­hen­fol­ge der ein­ge­hen­den Anmel­dun­gen ver­ge­ben, wobei auch dies­mal jeder Ehren­amts­kar­ten­in­ha­ber eine Begleit­per­son mit­brin­gen kann. „Ich freue mich, mit die­sem Ange­bot den Ein­satz der zahl­rei­chen Ehren­amt­li­chen beson­ders wür­di­gen zu dür­fen,“ so Land­rat Flo­ri­an Wie­demann. Der Spiel­ort der Faust-Fest­spie­le befin­det sich seit 2022 an der Schüt­ters­müh­le in Pot­ten­stein, direkt am „Kiosk zum Klum­per­tal“. Die Schüt­ters­müh­le liegt etwa fünf Kilo­me­ter öst­lich von Pot­ten­stein ent­fernt direkt an der Bun­des­stra­ße 470.

Ehren­amts­kar­ten­in­ha­ber, wel­che die Auf­füh­rung besu­chen möch­ten, mel­den sich bit­te ab sofort unter der E‑Mail-Adres­se ehrenamtskarte@​lra-​bt.​bayern.​de an. Nötig sind hier­bei fol­gen­de Anga­ben: Name, Vor­na­me Adres­se, Anzahl der gewünsch­ten Kar­ten – eine oder zwei. Bit­te beach­ten Sie, dass Sie sich zeit­nah mel­den, weil die Kar­ten schnell ver­grif­fen sein wer­den. Über den genau­en Ablauf der Ver­an­stal­tung infor­mie­ren wir die Kar­ten­in­ha­ber, deren Anmel­dung auf­grund des Kar­ten­kon­tin­gents berück­sich­tigt wer­den konn­te, schriftlich.