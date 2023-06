Am Sonn­tag, 25.6. um 15 Uhr fin­det eine Wild­kräu­t­er­wan­de­rung rund um den Nage­l­er See und zum Biberge­biet statt. Die Teil­neh­mer bekom­men jede Men­ge Infor­ma­ti­on über die uner­schöpf­li­che Viel­falt der Wild­kräu­ter, ihre Ver­wen­dung in der Küche und in der Volks­heil­kun­de. Treff­punkt ist der Park­platz beim Nage­l­er See in der gleich­na­mi­gen Stra­ße „Zum See“.

Am Mitt­woch 28. Juni fin­det die­se Wild­kräu­t­er­wan­de­rung erwei­tert mit Kräu­ter­brot­zeit statt. Die Teil­neh­mer wer­den im Anschluss an die Wan­de­rung im Haus der Kräu­ter mit ver­schie­de­nen Wild­kräu­ter­lecke­rei­en ver­wöhnt. Treff­punkt beim Haus der Kräu­ter in der Kem­nather Stra­ße 3 in Nagel.

Infos und Anmel­dung zu bei­den Ver­an­stal­tun­gen bei Kräu­ter­füh­re­rin Eri­ka Bau­er unter Tele­fon 09236 1006 oder per Mail an bauer-​nagel@​hotmail.​de