Am 15. Juli ist es end­lich wie­der so weit – von 17 bis 1 Uhr fin­det zum sech­sten Mal das Som­mer- und Kul­tur­event UNI­KAT im Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth statt. Unter dem Mot­to „Explo­ring new grounds“ wird auch die­ses Jahr wie­der ein bun­tes Pro­gramm mit zahl­rei­chen künst­le­ri­schen und musi­ka­li­schen Höhe­punk­ten gebo­ten. Zudem wird es aus kuli­na­ri­scher Sicht wie­der Viel­fäl­ti­ges für das leib­li­che Wohl geben.

Mehr als 10 Künstler*innen und wei­te­re Per­for­man­ces wird es zu bestau­nen geben. Dar­über hin­aus wird es zahl­rei­che wei­te­re Akti­vi­tä­ten geben, bei denen aktiv selbst mit­ge­macht wer­den kann. Ob Professor*innen, Mitarbeiter*innen oder Bürger*innen aus Bay­reuth oder Umge­bung, alle sind herz­lich ein­ge­la­den dem stres­si­gen All­tag zu ent­flie­hen und einen abwechs­lungs­rei­chen Abend im ÖBG zu genie­ßen. 1000 Besucher*innen wer­den wie­der erwar­tet, um das UNI­KAT zu einem ein­zig­ar­ti­gen Event zu machen.

Tickets gibt es bereits online zu kau­fen (https://​www​.uni​kat​.uni​-bay​reuth​.de/​d​e​/​t​i​c​k​e​t​s​/​i​n​d​e​x​.​h​tml) und ab Ende Woche auch an der Thea­ter­kas­se, bei Bag­gers­la und der Pres­se­stel­le der Uni Bayreuth.

Infor­ma­tio­nen zum UNIKAT

Das Som­mer- und Tan­ze­vent UNI­KAT wird seit 2017 jähr­lich im Rah­men eines stu­den­ti­schen Semi­nars zur Event­or­ga­ni­sa­ti­on geplant, orga­ni­siert und durch­ge­führt. In die­sem Jahr sind 13 Per­so­nen in den Res­sorts Spon­so­ring, Mar­ke­ting, Cate­ring, Logi­stik und Rah­men­pro­gramm aktiv und set­zen ihre Vor­stel­lung von einem unver­gess­li­chen Event in der traum­haf­ten Loca­ti­on des Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­tens um. Das Pro­gramm ist jedes Jahr ein ein­zig­ar­ti­ges Erleb­nis, das auch für Wiederbesucher*innen immer etwas Neu­es zu ent­decken bie­tet. Das weit­läu­fi­ge Gelän­de und die Beschrän­kung auf maxi­mal 1.000 Besucher*innen garan­tie­ren Genuss jen­seits einer über­lau­fe­nen Massenveranstaltung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den sich auf unse­rer Web­site unter www​.uni​kat​.uni​-bay​reuth​.de.